CORCORAN PROYECTA NUEVAS SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO Y GASTRONOMÍA PARA HOTELES, RESTAURANTES Y CASINOA EN MAGALLANES PARA EL AÑO 2026

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, representantes de Corcoran y Cía. SpA conversaron con la ciudadanía para informar sobre el trabajo, la cobertura y los desafíos que la empresa desarrolla en la zona austral del país. En la instancia participaron Eduardo López, gerente de ventas; Karina Sanhueza, chef corporativo; y Raúl Núñez, jefe de ventas de la compañía.

Corcoran y Cía. SpA representa y distribuye productos de consumo y uso masivo, con una sólida presencia en la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En Aysén, su cobertura permite atender todas las localidades desde Villa La Junta hasta Villa O’Higgins, mientras que en Magallanes llega al Parque Nacional Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas, Puerto Porvenir en la Isla Tierra del Fuego y Puerto Williams en la Isla Navarino.

Uno de los ejes destacados fue Corcoran Express, autoservicio mayorista único en la región, orientado a satisfacer las necesidades de pequeños y medianos comerciantes, empresas e instituciones, hoteles, hostales y restaurantes, además de proveedores de naves, ganaderos y consumidores finales. Su oferta incluye abarrotes en general, carnes congeladas, productos lácteos, vinos, bebidas y otros artículos esenciales para el abastecimiento regional.

Asimismo, se relevó el rol de Super G, ubicado en la avenida principal de la Zona Franca de Punta Arenas, consolidado como una alternativa tanto para magallánicos como para turistas, con una amplia variedad de productos provenientes de más de 30 países. En este espacio es posible encontrar marcas reconocidas como McCormick, Natura, Kerrygold, Antiu Xixona, Piacelli, Golden Syrup y Granjas de la Sierra, entre muchas otras.

En materia logística, la empresa cuenta con el Centro de Distribución más moderno y mejor equipado de la Patagonia chileno-argentina, incorporando tecnología de punta en distribución, logística e información, junto a personal altamente calificado. A esto se suma Logística Tres Puentes, un centro de bodegas con más de 6.000 metros cuadrados construidos, una capacidad de 4.900 posiciones de rack, de las cuales 4.300 son de seco y 600 de frío, permitiendo ofrecer una solución integral en toda la cadena de abastecimiento.

Finalmente, se dieron a conocer las novedades proyectadas para 2026, donde Corcoran buscará desarrollar un trabajo enfocado en abastecimiento, gastronomía y capacitaciones dirigidas a hoteles, restaurantes y casinos, reforzando así su compromiso con el crecimiento del sector gastronómico y turístico de la región austral.

