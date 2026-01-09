SEREMI DE SALUD REFUERZA PREVENCIÓN DE HANTAVIRUS, MAREA ROJA Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS EN TERMINAL DE BUS SUR

​En el marco de la Campaña de Verano impulsada por el Ministerio de Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes desarrolló una actividad de educación y prevención en el Terminal de Bus Sur en Punta Arenas, instancia en la que se entregó material informativo a pasajeros sobre Hantavirus, enfermedades transmitidas por alimentos y marea roja.



La acción tuvo como objetivo reforzar conductas de autocuidado, especialmente considerando el aumento de los viajes, paseos y actividades recreativas al aire libre que se registran durante el período estival. En este contexto, se consideró relevante acercar la información preventiva a personas que se desplazan a distintos puntos de la región y del país, muchas de las cuales realizan camping, trekking o visitas a sectores rurales.



El Seremi de Salud (S) de Magallanes, Eduardo Castillo, explicó: “Estamos reforzando la campaña de verano que iniciamos hace un tiempo, en especial para los magallánicos que permanecen en vacaciones acá en nuestra región en los distintos lugares que hacen uso de camping, así como para quienes van a viajar al norte, donde pueden verse expuestos a distintas enfermedades o a situaciones por las altas temperaturas, y también para los turistas que llegan a nuestra región, con el objetivo de darles información para su cuidado, para su protección, y para que sea una bonita estadía acá”.



La autoridad de Salud indicó que el material informativo, disponible en formato bilingüe, ya comenzó a ser distribuido en empresas de arriendo de vehículos y actualmente se está difundiendo también en espacios de transporte público, como buses, iniciativa que continuará reforzándose en todos aquellos puntos con alto flujo turístico y en lugares de información para quienes viajan fuera de la región. Asimismo, señaló que la recepción ha sido muy positiva, tanto por parte de la comunidad como de las empresas del rubro turístico, las que se han sumado activamente a esta estrategia preventiva, valorando especialmente la disponibilidad de algunos materiales en inglés y español.



Por su parte, el encargado de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, Alex Lucero, explicó que “esta instancia es para enseñar, sobre todo a las personas que vienen a visitar nuestra región, a tomar las medidas correspondientes para consumir alimentos de manera segura, ya sea que vayan a locales establecidos, o ellos mismos preparen los alimentos en áreas de camping, fuera de las zonas urbanas. Para mantener las condiciones sanitarias adecuadas, velar por la mantención de las materias primas de los alimentos, comprar en locales establecidos y, además, por el tema de la marea roja, obviamente, el llamado es a consumir mariscos de locales autorizados, solicitar el informe de análisis y evitar extraer mariscos desde áreas cerradas”.



Alex Lucero complemento que “en general, los brotes de enfermedades por consumo de alimentos aumentan un poco en el verano, dado el aumento de las temperaturas, y también a que se relajan un poco las medidas sanitarias, ya sea con nosotros mismos como consumidores, y, eventualmente, también en los locales. Por eso es importante, sobre todo con los alimentos perecibles, la mantención de la cadena de frío, sobre todo los productos cárneos, que son los más sensibles y que puedan transmitir, en el caso de las carnes de ave, la salmonella, que es generalmente el agente más común que se ven estos brotes”.



Para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos, se recomienda mantener una correcta higiene, lavándose bien las manos antes de comer, al preparar alimentos y después de ir al baño; evitar la preparación de mayonesa casera; lavar siempre frutas y verduras; separar los alimentos crudos de los cocidos; utilizar y consumir únicamente agua potable o previamente hervida; mantener los alimentos refrigerados; comprar y consumir productos solo en locales autorizados; y asegurar una adecuada cocción de carnes, huevos, pescados y mariscos.



En tanto, el profesional de la Unidad de Zoonosis (S) de la Seremi, Sergio Pérez, señaló que, en relación con el hantavirus, no se han registrado casos autóctonos en Magallanes. No obstante, enfatizó la importancia de mantener las medidas preventivas, considerando que el ratón colilargo sí está presente en la región. En ese contexto, recomendó preferir campings autorizados y, en el caso de ingresar a lugares que han permanecido cerrados por un tiempo prolongado, ventilar abriendo puertas y ventanas por al menos 30 minutos, para luego realizar la limpieza humedeciendo las superficies con agua y cloro.



Al momento de acampar, se recomienda utilizar carpas cerradas, con piso y cierre; mantener los alimentos en recipientes herméticos; disponer la basura en bolsas cerradas y no dejar residuos alrededor del campamento; y elegir lugares para acampar que se encuentren alejados de malezas y vegetación abundante.



Alejandra Wilches, del departamento de marketing de Bus-Sur, indicó con relación a la actividad preventiva, que “es de gran utilidad para la comunidad, y como Bus-Sur siempre estamos muy en disposición de poder colaborar con este tipo de actividades, que creemos que es de suprema importancia. Aparte, acá en el terminal tenemos un gran flujo de personas, entonces, creemos que es un espacio donde esta información se puede difundir”.



La Seremi de Salud de Magallanes continuará durante el período estival con fiscalizaciones y actividades de difusión preventiva en distintos puntos de la región, con el objetivo de resguardar la salud de la comunidad y promover hábitos responsables durante las vacaciones de verano.



