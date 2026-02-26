Punta Arenas,
26 de febrero de 2026

CAMPO MILITAR “VALDIVIA” ABRIÓ SUS PUERTAS PARA CUMPLIR EL SUEÑO DE PACIENTE DE ONCOLOGÍA INFANTIL

​La III División de Montaña recibió a Joaquín Velásquez, quien pudo conocer instalaciones militares y celebrar anticipadamente su cumpleaños junto a efectivos del Ejército.

niño militar ejercito

El Campo Militar “Valdivia”, dependiente de la III División de Montaña del Ejército de Chile, recibió recientemente a Joaquín Velásquez Rodríguez, un niño oriundo de Futrono que enfrenta un tratamiento contra el cáncer y que cumplió uno de sus mayores sueños: conocer lo que él mismo llamó “la casa de los militares”.

Acompañado por su familia y personal del Hospital Base Valdivia, el menor fue recibido por integrantes del Batallón de Telecomunicaciones Divisionario N.º 4 “Membrillar” y de la Jefatura Administrativa y Logística. Durante la jornada recorrió dependencias militares, conoció equipos de telecomunicaciones y visitó la sala histórica institucional.

Uno de los momentos más significativos fue la celebración anticipada de su sexto cumpleaños, instancia que reunió a funcionarios del Ejército y a su familia en un ambiente marcado por la emoción y la cercanía. Desde la institución destacaron que este tipo de actividades fortalecen el vínculo con la comunidad y permiten generar espacios de apoyo humano en situaciones complejas.

Desde el ámbito de la salud, la enfermera de la Unidad de Oncohematología Infantil del Hospital Base Valdivia, Giovanna de Vico, valoró la experiencia señalando que cumplir sueños y generar momentos positivos tiene efectos favorables en el bienestar emocional y la salud mental de pacientes pediátricos que enfrentan tratamientos prolongados.


escuela militar

