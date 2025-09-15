VECINOS DE LA RUTA 9 NORTE PUNTA ARENAS EXIGEN MAYORES MEDIDAS DE SEGURIDAD TRAS MUERTE DE JOVEN MILITAR

Las comunidades del sector norte lamentan profundamente el trágico accidente ocurrido durante la jornada de este viernes 12 de septiembre, en la Ruta 9 Norte, donde el joven cabo del Ejército de Chile perdió la vida tras ser impactado por un camión. Cabe mencionar que él no ha sido la única víctima de la inseguridad vial de nuestro sector.



​Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, compañeros, amigos y a la V División del Ejército de Chile, en este dolor inmenso, deseándoles que puedan encontrar consuelo en medio de este dolor irreparable.



​Este triste hecho nos golpea a todos y vuelve a recordarnos una realidad que como comunidad venimos advirtiendo hace años, mientras que por parte de nuestras autoridades solo hemos escuchado constantes promesas y anuncios de que la solución” ya se acerca”: la urgente necesidad de electrificar y mejorar las condiciones de seguridad en la ruta 9 norte que conecta con el Aeropuerto de Punta Arenas.

El sector norte de Punta Arenas no nació únicamente como una zona industrial: nació del esfuerzo de familias que, pese al aislamiento y el olvido, decidieron construir aquí sus hogares y su vida. Hoy somos parte viva de esta comuna, con niños que crecen, vecinos que trabajan y comunidades que siguen apostando por este lugar.

Asimismo, queremos destacar que en este sector habita también una importante cantidad de personas mayores, quienes enfrentan a diario las dificultades derivadas de la precariedad del transporte público. Esta carencia los obliga, en muchos casos, a desplazarse caminando por la ruta, exponiéndose así a un alto riesgo para su integridad física y, como tristemente ha quedado demostrado, incluso para su propia vida.

Sabemos que existen planes para proyectar nuevas empresas y el desarrollo de grandes industrias, como lo es el hidrógeno verde, pero advertimos que se está dejando de lado la creación de condiciones básicas que permitan a las personas vivir de forma segura y armoniosa en medio de ese progreso, garantizando a todas ellas y sus familias el poder transitar, estudiar, trabajar y volver a casa sanos y con vida.

No nos oponemos al desarrollo; sin embargo, reiteramos que este no puede construirse a costa del olvido y el abandono de quienes, con nuestro trabajo y compromiso, hemos hecho de la entrada norte de Punta Arenas un lugar para vivir, crecer y hacer comunidad.

Exigimos con urgencia acciones concretas, antes de que más vidas se sigan perdiendo o, peor aún, antes que se vea obligada nuestra gente a migrar a otros sectores en busca de mejores de mejores condiciones de vida.





-Junta de Vecinos/as de Barranco Amarillo



-Junta de Vecinos/as Loteo Vrsalovic



-Vecinas/os de Pampa Alegre



-Junta de Vecinos/as de Rio Seco



-Agrupación de Mujeres “caminando hacia el futuro”



-Junta de Vecinos/as Loteo Varillas



-Agrupación de Vecinos/as de Calafate



-Agrupación de Vecinos/as Robledal



-Agrupación de Vecinos/as de Ojo Bueno













