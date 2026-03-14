Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de marzo de 2026

IVª BRIGADA AÉREA REALIZÓ LIMPIEZA DEL BORDE COSTERO EN PUNTA ARENAS POR EL MES DEL AIRE Y DEL ESPACIO

​La actividad reunió a 95 aviadores militares y forma parte de las iniciativas conmemorativas por los 96 años de la Fuerza Aérea de Chile.

LIMPIEZA BORDE COSTERO MES DEL AIRE FACH 2

En el marco del Mes del Aire y del Espacio, la Fuerza Aérea de Chile realizó una jornada de limpieza del borde costero en Punta Arenas, actividad organizada por la IVª Brigada Aérea como parte de las conmemoraciones por el 96° aniversario institucional.

La iniciativa se desarrolló el viernes 13 de marzo y comenzó en el sector de las “Letras Punta Arenas”, donde aviadores militares trabajaron en la recolección de residuos a lo largo de la playa del Estrecho de Magallanes, contribuyendo al cuidado del entorno natural de la ciudad y promoviendo la conciencia ambiental en la comunidad.

La delegación estuvo encabezada por el Jefe del Estado Mayor de la IVª Brigada Aérea, Sergio Padilla, quien destacó el sentido de la actividad y la participación del personal institucional. En total, 95 aviadores militares —entre oficiales y personal del cuadro permanente— se sumaron a la jornada de limpieza.

Según explicó el oficial, la iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas y reforzar el vínculo entre la institución y la comunidad magallánica, especialmente en el marco de las actividades conmemorativas del Mes del Aire y del Espacio.

Dentro del calendario de celebraciones también está contemplada una ceremonia militar por el aniversario institucional que se realizará el viernes 20 de marzo a las 11:00 horas en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas, instancia que incluirá un desfile terrestre y un posible desfile aéreo, sujeto a las condiciones meteorológicas.

Asimismo, para el sábado 21 y domingo 22 de marzo se programó una exposición estática en Zonaustral, entre las 10:00 y las 18:00 horas, donde la comunidad podrá conocer equipamiento institucional y compartir con aviadores militares en el marco de esta conmemoración.



Alcohólicos anónimos

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS INVITA A REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA POR ANIVERSARIO DEL GRUPO AMOR Y SERVICIO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO DESIGNA A LOS NUEVOS DELEGADOS PRESIDENCIALES PROVINCIALES EN MAGALLANES

Leer Más

El Presidente José Antonio Kast nombró a las autoridades que encabezarán las delegaciones provinciales de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena.

El Presidente José Antonio Kast nombró a las autoridades que encabezarán las delegaciones provinciales de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena.

dpp
nuestrospodcast
Moneda antigua, Puerto del Hambre

HALLAZGO ARQUEOLÓGICO EN PUERTO DEL HAMBRE: DESCUBREN MONEDA FUNDACIONAL DE 1584 EN EL PARQUE DEL ESTRECHO

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
LIMPIEZA BORDE COSTERO MES DEL AIRE FACH 2

IVª BRIGADA AÉREA REALIZÓ LIMPIEZA DEL BORDE COSTERO EN PUNTA ARENAS POR EL MES DEL AIRE Y DEL ESPACIO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
laidea

ESPACIO COMUNITARIO “LA IDEA” RETOMA SUS ACTIVIDADES E INVITA A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR DE TALLERES Y ENCUENTROS CULTURALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
kastdiscurso

PRIMER DISCURSO DE KAST COMO PRESIDENTE: “UN PAÍS TIENE QUE GOBERNARSE CON CARÁCTER, HACER LO QUE HAY QUE HACER AUNQUE SEA INCÓMODO”