IVª BRIGADA AÉREA REALIZÓ LIMPIEZA DEL BORDE COSTERO EN PUNTA ARENAS POR EL MES DEL AIRE Y DEL ESPACIO

En el marco del Mes del Aire y del Espacio, la Fuerza Aérea de Chile realizó una jornada de limpieza del borde costero en Punta Arenas, actividad organizada por la IVª Brigada Aérea como parte de las conmemoraciones por el 96° aniversario institucional.

La iniciativa se desarrolló el viernes 13 de marzo y comenzó en el sector de las “Letras Punta Arenas”, donde aviadores militares trabajaron en la recolección de residuos a lo largo de la playa del Estrecho de Magallanes, contribuyendo al cuidado del entorno natural de la ciudad y promoviendo la conciencia ambiental en la comunidad.

La delegación estuvo encabezada por el Jefe del Estado Mayor de la IVª Brigada Aérea, Sergio Padilla, quien destacó el sentido de la actividad y la participación del personal institucional. En total, 95 aviadores militares —entre oficiales y personal del cuadro permanente— se sumaron a la jornada de limpieza.

Según explicó el oficial, la iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas y reforzar el vínculo entre la institución y la comunidad magallánica, especialmente en el marco de las actividades conmemorativas del Mes del Aire y del Espacio.

Dentro del calendario de celebraciones también está contemplada una ceremonia militar por el aniversario institucional que se realizará el viernes 20 de marzo a las 11:00 horas en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas, instancia que incluirá un desfile terrestre y un posible desfile aéreo, sujeto a las condiciones meteorológicas.

Asimismo, para el sábado 21 y domingo 22 de marzo se programó una exposición estática en Zonaustral, entre las 10:00 y las 18:00 horas, donde la comunidad podrá conocer equipamiento institucional y compartir con aviadores militares en el marco de esta conmemoración.

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