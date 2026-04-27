“NO HAY RECURSOS”: SEREMI DE VIVIENDA DESCARTA AVANZAR EN EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS

El Seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Rodolfo Guajardo Barría, abordó esta mañana diversos avances y desafíos en materia de infraestructura urbana y habitacional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En materia de conectividad, destacó la habilitación de una nueva calzada en Avenida Bulnes de Punta Arenas, tras trabajos de conservación vial ejecutados entre Sarmiento y Angamos. Estas obras buscan mejorar uno de los principales ejes de la ciudad y tendrán continuidad hacia el sector de Rómulo Correa, además de sumar nuevas intervenciones en calle Chiloé.

Respecto a espacios públicos, informó el inicio de la segunda etapa de mejoramiento del Parque María Behety, considerado el principal pulmón verde de la comuna. La iniciativa contempla una inversión de 2.300 millones de pesos provenientes del Programa de Parques Urbanos del ministerio.

En paralelo, la autoridad se refirió a la situación habitacional en Puerto Williams, donde se han levantado observaciones por parte de vecinos sobre viviendas entregadas. En ese contexto, se solicitó reforzar la supervisión del estado de las construcciones, junto con avanzar en soluciones estructurales como el Plan Maestro de Saneamiento Sanitario, clave para ampliar la cobertura de agua potable en la zona.

Guajardo también dio cuenta del progreso del Programa de Pavimentación Participativa, que alcanza un 90% de avance en Punta Arenas, en el marco de un contrato mayor que supera los 10 kilómetros de intervención en cuatro comunas de la región.

A ello se suma el avance del 30% en las obras de construcción de la calle El Ovejero, en el sector poniente de la capital regional, iniciativa financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con una inversión superior a los 3.400 millones de pesos.

Consultado por el proyecto de transformar los terrenos del Club Hípico en un gran parque, la autoridad fue enfática en señalar que actualmente no es una prioridad, alineándose con la postura del nivel central. “es muy simple no hay recursos para poder expropiar el club hípico si tu me pones en valor el tema de que podemos hacer con los recursos del club hípico yo te podría decir que por lo mínimo 500, 700 casas entonces con el déficit habitacional que tenemos en magallanes hoy por hoy se deben priorizar ciertos temas, entiendo que el tema del club hípico como proyecto tal vez en unos 5,6,8, 10 años mas no lo se seria muy interesante para magallanes, pero hoy día con las alicaídas arcas fiscales hay que priorizar, la prioridad hoy por hoy para la gente son las viviendas son tener buenas calles tener buenas veredas”.

En esa línea, agregó que “la priorización que hizo el ministro yo concuerdo completamente”, reforzando el enfoque del ministerio en atender el déficit habitacional y mejorar la infraestructura urbana existente en la región.



