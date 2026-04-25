“GOBIERNO EN TERRENO” ACERCA SERVICIOS PÚBLICOS Y HABILITA CAJAVECINA EN PUERTO TORO

Una nueva jornada de “Gobierno en Terreno” se desarrolló en Puerto Toro, organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, instancia que reunió a diversas instituciones públicas para acercar servicios a la comunidad local.

La actividad contempló atenciones en distintos puntos del poblado, incluyendo la Escuela Pública G-44, el retén de Carabineros, el minimarket “Aitue” y visitas domiciliarias. Entre las entidades participantes estuvieron el hospital comunitario, el museo territorial, CONAF, BancoEstado y ChileAtiende, abordando áreas como salud, patrimonio cultural, prevención de incendios, educación financiera y orientación sobre beneficios sociales.

Uno de los hitos de la jornada fue la habilitación definitiva de la CajaVecina en el minimarket local, lo que permitirá a los habitantes realizar operaciones bancarias como depósitos y pagos sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

El delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la instancia destacando la importancia de acercar los servicios del Estado a zonas extremas, mientras que desde la comunidad resaltaron la oportunidad de plantear necesidades y acceder a prestaciones directamente en su territorio.

Con este tipo de operativos, se busca fortalecer el acceso a servicios públicos en sectores aislados, facilitando trámites y mejorando la calidad de vida de los habitantes de la provincia Antártica.

​

