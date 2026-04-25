25 de abril de 2026
“GOBIERNO EN TERRENO” ACERCA SERVICIOS PÚBLICOS Y HABILITA CAJAVECINA EN PUERTO TORO
La jornada permitió entregar atención en salud, educación financiera y beneficios sociales, además de concretar la operatividad de la CajaVecina en el poblado más austral del mundo.
Una nueva jornada de “Gobierno en Terreno” se desarrolló en Puerto Toro, organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, instancia que reunió a diversas instituciones públicas para acercar servicios a la comunidad local.
La actividad contempló atenciones en distintos puntos del poblado, incluyendo la Escuela Pública G-44, el retén de Carabineros, el minimarket “Aitue” y visitas domiciliarias. Entre las entidades participantes estuvieron el hospital comunitario, el museo territorial, CONAF, BancoEstado y ChileAtiende, abordando áreas como salud, patrimonio cultural, prevención de incendios, educación financiera y orientación sobre beneficios sociales.
Uno de los hitos de la jornada fue la habilitación definitiva de la CajaVecina en el minimarket local, lo que permitirá a los habitantes realizar operaciones bancarias como depósitos y pagos sin necesidad de trasladarse a otras localidades.
El delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la instancia destacando la importancia de acercar los servicios del Estado a zonas extremas, mientras que desde la comunidad resaltaron la oportunidad de plantear necesidades y acceder a prestaciones directamente en su territorio.
Con este tipo de operativos, se busca fortalecer el acceso a servicios públicos en sectores aislados, facilitando trámites y mejorando la calidad de vida de los habitantes de la provincia Antártica.
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