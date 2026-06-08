CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC CUESTIONA ADMINISTRACIÓN DE SALUD COMUNAL BAJO LA CORMUPA Y PROPONE "TERMINAR CON LA CORPORACIÓN"

Durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Dalivor Eterovic Díaz, manifestó su preocupación por el escenario financiero que enfrentan los municipios, cuestionó las políticas económicas impulsadas a nivel nacional y realizó una crítica evaluación de la gestión comunal en materias como salud primaria, infraestructura cultural y administración municipal.

Uno de los principales temas abordados fue la preocupación existente entre autoridades locales por el futuro del Fondo Común Municipal, mecanismo de financiamiento clave para las comunas del país. Según explicó Eterovic, existe inquietud transversal en el mundo municipal debido a medidas que podrían reducir la recaudación que alimenta este fondo.

“El Fondo Común Municipal debe fortalecerse y aumentar, no disminuir”, señaló el concejal, agregando que Punta Arenas recibe alrededor de 12 mil millones de pesos mediante este mecanismo, recursos que permiten financiar servicios esenciales para la comunidad.

En ese contexto, sostuvo que una eventual disminución de recursos obligaría a los municipios a restringir programas y servicios, afectando especialmente áreas sensibles como la salud primaria y la atención social.

Durante la conversación también abordó la situación política nacional y cuestionó duramente la hoja de ruta económica impulsada por el actual Gobierno, criticando medidas relacionadas con contribuciones, reformas tributarias y el rol del Estado. A juicio del edil, existe una tendencia a reducir capacidades estatales en áreas estratégicas, mientras persisten falencias en fiscalización y control.

En materia comunal, Eterovic centró parte importante de sus críticas en la administración municipal, particularmente en el funcionamiento de espacios públicos y servicios locales.

Respecto al ámbito cultural, valoró la puesta en marcha de la Biblioteca Pública N°114, aunque advirtió que el desafío real será dotarla de recursos y una planificación adecuada.

“Tenemos infraestructura, pero eso requiere recursos, gestión y una mirada distinta sobre el rol que cumplen hoy las bibliotecas”, indicó.

Asimismo, cuestionó el cierre de otros espacios bibliotecarios y sostuvo que la comuna necesita fortalecer el acceso a estos servicios en distintos sectores.

Otro de los puntos más críticos de la entrevista estuvo relacionado con la situación del Cesfam 18 de Septiembre y las condiciones en que actualmente trabajan funcionarios de salud.

Según detalló, trabajadores y usuarios han manifestado preocupación por retrasos en la apertura de nuevas dependencias y por las condiciones de hacinamiento existentes en instalaciones provisorias.

“Los funcionarios necesitan certezas. Hay cansancio y desgaste porque se sigue aumentando la demanda, pero no mejoran las condiciones de trabajo”, afirmó.

El concejal también planteó la necesidad de revisar el modelo de administración de salud comunal, señalando que las corporaciones municipales podrían estar agotando su ciclo y proponiendo avanzar hacia estructuras administrativas distintas para la atención primaria.

Finalmente, Eterovic hizo un llamado a fortalecer la gestión municipal y dotar de mayor capacidad técnica a áreas sensibles, asegurando que la discusión sobre recursos y administración terminará impactando directamente en la calidad de vida de los vecinos de Punta Arenas.





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