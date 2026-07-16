MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO ABRE POSTULACIONES A LOS FONDOS CONCURSABLES MUNICIPALES 2026

La Ilustre Municipalidad de San Gregorio abrió la convocatoria a los Fondos Concursables Municipales 2026, iniciativa destinada a apoyar proyectos que promuevan la participación ciudadana, el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de la actividad cultural en la comuna.

La convocatoria considera dos líneas de financiamiento. La primera corresponde a Subvenciones para Organizaciones Comunitarias, con un monto máximo de $2.000.000 por iniciativa. La segunda es el Fondo Concursable de Fomento Cultural, dirigido a personas naturales y organizaciones comunitarias vinculadas al ámbito cultural, con un financiamiento de hasta $1.500.000 por proyecto.

De acuerdo con el calendario informado por el municipio, las bases podrán retirarse de manera presencial en la oficina de DIDECO entre el 14 y el 22 de julio. En tanto, la recepción de proyectos se realizará entre el 23 y el 29 de julio, hasta las 17:00 horas.

Posteriormente, las iniciativas serán evaluadas entre el 30 de julio y el 3 de agosto. La adjudicación de los fondos está prevista, de manera tentativa, para el 5 de agosto, mientras que la firma de los convenios se proyecta para el 7 de agosto.

Desde el municipio hicieron un llamado a las organizaciones comunitarias y agentes culturales de San Gregorio a participar en esta convocatoria, presentando iniciativas que contribuyan al desarrollo y beneficio de la comunidad.