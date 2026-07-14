MAGALLANES SELECCIONÓ A LA PAREJA QUE REPRESENTARÁ A LA REGIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA PARA PERSONAS MAYORES EN TOMÉ

​Este fin de semana se desarrolló la fase clasificatoria y la selección de la pareja magallánica de bailarines que representará a la región en el Vigésimo Sexto Campeonato Nacional de Cueca del Adulto Mayor “Luisa Riquelme Aravena”, que este año se efectuará en la comuna de Tomé, resultando ganador la pareja integrada por don Plácido Ortega Guerrero y doña Sofía Contreras Garrido.



El segundo lugar fue para la pareja conformada por doña María Antonieta Marihueico Herrera y don Carlos Nauto Mayorga, mientras que el tercero fue para doña Rosa Saldivia Oyarzo y don Juan Carlos Ampuero Muñoz.



El jurado estuvo presidido por la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jennniffer Rojas García, quien destacó la relevancia de fomentar estas instancias de participación. “Quisiera felicitar a la pareja ganadora y a todos aquellos que participaron en el campeonato, porque demostraron mucho entusiasmo y preparación. Estoy segura de que los ganadores dejarán muy en alto el nombre de nuestra región en el campeonato nacional en Tomé. Actividades como este encuentro reflejan lo que quisiéramos para todas personas mayores en Chile: que puedan disfrutar de una vida digna, activa y saludable.



Don Plácido Ortega Guerrero, integrante de la pareja ganadora señaló “estamos muy satisfechos de haber participado y lograr este triunfo que nos permitirá representar a la región en el campeonato de Tomé. Nuestras familias y también nuestro club de cueca “Arturo Prat”, nos animaron a participar. En el club ensayamos los lunes y viernes, de marzo a diciembre, por eso considero que tuvimos una buena presentación. Por su parte, doña Sofía Contreras Garrido indicó “queremos agradecer el apoyo de nuestro club de cueca porque realmente son como una familia y agradecemos también a Senama, por cada uno de los detalles que tuvieron en la organización de este encuentro”.

