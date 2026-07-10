DIRECTORIO DE EPAUSTRAL ACUERDA SALIDA DE MIGUEL PALMA Y NOMBRA A MARCELA MANSILLA COMO GERENTA GENERAL INTERINA

La Empresa Portuaria Austral (EPAustral) concretó un nuevo cambio en su estructura directiva luego de que el directorio acordara remover de sus funciones al gerente general, Miguel Palma Morales, designando en su reemplazo, de manera interina, a Marcela Yanet Mansilla Velásquez.

La decisión fue adoptada durante la sesión de directorio N°671, realizada el 8 de julio, y quedó formalizada mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En el documento se señala que el directorio resolvió remover a Miguel Palma Morales del cargo de gerente general a contar del 9 de julio de 2026 y, en la misma sesión, nombrar como gerenta general interina a Marcela Yanet Mansilla Velásquez.

El cambio se produce apenas un mes después de la renovación parcial del directorio de la estatal, impulsada por el Sistema de Empresas Públicas (SEP). El pasado 9 de junio se informó la salida de tres integrantes de la mesa directiva, entre ellos su entonces presidente, Gabriel Aldoney, siendo reemplazado por José Miguel Cruz Fleischmann, quien asumió la presidencia del directorio.

Desde su llegada, el nuevo directorio desarrolló una agenda de reuniones institucionales y visitas a terreno para interiorizarse del funcionamiento de la empresa. Durante ese proceso, Miguel Palma participó activamente en las primeras sesiones de trabajo, presentando al directorio los principales desafíos que enfrenta EPAustral en materias de administración, operaciones, infraestructura y planificación estratégica.

Con la salida de Palma, la conducción ejecutiva de la empresa queda en manos de Marcela Mansilla, quien hasta este miércoles se desempeñaba como gerenta de Servicios de la Empresa Portuaria Austral y que ahora asumirá la gerencia general de forma interina, mientras el directorio define a quien ocupará el cargo de manera permanente.

Este nuevo movimiento profundiza el proceso de cambios iniciado tras la renovación del directorio y marca una nueva etapa en la administración de la empresa portuaria estatal.