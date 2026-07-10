AVANZA ANHELADO PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA HACIA EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Un importante anuncio realizaron esta mañana autoridades regionales encabezadas por la Delegada Presidencial Regional Ericka Farías, el Alcalde Claudio Radonich, y el Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, en el sector del Barrio Industrial, donde se iniciará el proyecto de iluminación, mejoramiento de caleteras, intersecciones y elementos de seguridad vial en la Ruta 9 Norte hasta el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo.



Luego de años de gestiones, trabajo técnico y una demanda sostenida de la comunidad, se anunció el ingreso a Contraloría General de la República para toma de razón de la adjudicación de la obra, largamente esperada que mejorará significativamente la seguridad vial y la conectividad de la capital regional.



En la actividad, participaron además el Concejal de Punta Arenas Germán Flores y el Director Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, Franco Serafini.



La iniciativa considera una inversión superior a los 21 mil millones de pesos, financiada con fondos sectoriales del MOP, considerándose un plazo de ejecución de 990 días de ejecución de obra.



El proyecto abarca la Ruta 9 Norte desde el sector Barrio Industrial hasta la intersección con la Ruta 252-CH y posteriormente el tramo que conecta con el aeropuerto de Punta Arenas, cubriendo una extensión total aproximada de 12 kilómetros. Entre sus principales obras destacan la instalación de luminarias LED de última tecnología, el mejoramiento de intersecciones, la conservación de aproximadamente 11 kilómetros de caleteras, además de nueva señalización, demarcación y barreras de contención.



El Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, destacó que esta iniciativa es fruto de un trabajo desarrollado durante varios años, y valoró el esfuerzo conjunto de autoridades, equipos técnicos y representantes de la comunidad para concretar una obra que responde a una sentida necesidad de seguridad para quienes se desplazan diariamente por esta importante vía.



Por su parte, la Delegada Presidencial Regional Ericka Farías, relevó que la iluminación de la ruta contribuirá a mejorar las condiciones de desplazamiento y percepción de seguridad de las personas, además de impulsar la actividad económica mediante la generación de empleo asociado a la ejecución de las obras.



Desde el Municipio de Punta Arenas valoraron el inicio del proyecto, señalando que la iniciativa evolucionó desde una propuesta de iluminación hacia una intervención integral que elevará significativamente los estándares de seguridad vial en un sector que experimenta un importante crecimiento habitacional y productivo. Asimismo, destacaron que las obras tendrán un impacto positivo en el desarrollo urbano de la ciudad y en la conectividad con el principal terminal aéreo de la región.



Aspectos técnicos de la obra



El Director Regional de Vialidad, Franco Serafini, explicó que el contrato contempla la instalación de iluminación LED en todo el trayecto comprendido entre el Barrio Industrial y el aeropuerto, además de intervenciones en accesos, conexiones e intersecciones, con el objetivo de disminuir factores de riesgo para conductores y peatones. Asimismo, indicó que las obras podrían generar entre 100 y 150 puestos de trabajo durante su ejecución.



La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Obras Públicas para fortalecer la infraestructura vial de Magallanes, mejorando la conectividad, seguridad y calidad de vida de sus habitantes, además de entregar mejores condiciones para el desarrollo productivo y turístico de la región.

