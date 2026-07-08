TÍO Y SOBRINO SON DETENIDOS TRAS VIOLENTA RIÑA EN VIVIENDA DE PUNTA ARENAS

Una riña entre familiares registrada durante la jornada del lunes 7 de julio en un domicilio ubicado en calle Diego de Almagro terminó con dos personas detenidas y uno de los involucrados con lesiones de carácter grave.



De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, el conflicto se originó entre un tío y su sobrino. Según la información policial, el inmueble era ocupado por el tío, quien lo mantenía en deficientes condiciones de higiene. Ante esta situación, el sobrino acudió al lugar con el propósito de retirar basura y realizar labores de limpieza.



La acción provocó el descontento del ocupante de la vivienda, iniciándose una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una agresión física mutua entre ambos familiares.



Hasta el lugar concurrió personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, quienes controlaron la situación y procedieron a la detención de ambos participantes por su presunta participación en la riña.



Posteriormente, los involucrados fueron trasladados para la constatación de lesiones. El tío fue diagnosticado con una fractura de una costilla, lesión calificada como de carácter grave. En tanto, el sobrino presentó laceraciones y aumento de volumen en la zona de la boca, lesiones catalogadas como leves.



Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y durante la jornada de este martes pasaron a control de detención, instancia en la que se determinarán las medidas procesales correspondientes.

