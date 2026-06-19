DETIENEN A SUJETO CON MILLONARIO CONTRABANDO DE ROPA DEPORTIVA FALSA EN PUNTA ARENAS

Un sujeto fue detenido en Punta Arenas tras ser sorprendido con un millonario contrabando de ropa deportiva falsificada, procedimiento en donde se incautaron decenas de camisetas clonadas de reconocidas marcas internacionales que eran almacenadas al interior de un domicilio.

El operativo fue desarrollado por personal del OS9 de Carabineros en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas, quienes intervinieron una vivienda ubicada en el pasaje Minulcano de la comuna.

Durante la inspección del inmueble, los funcionarios detectaron en el segundo piso una bodega donde almacenaban prendas que imitaban los logos de reconocidas marcas internacionales.

A raíz del hallazgo, se procedió a la detención del imputado y a la incautación de 71 camisetas deportivas falsificadas correspondientes a marcas como Puma, Nike y Adidas.

El avalúo comercial de las especies alcanza los $635.301, mientras que el perjuicio fiscal fue estimado en $172.421 por concepto de impuestos aduaneros dejados de percibir.

Toda la indumentaria quedó bajo custodia del Servicio Nacional de Aduanas.

Al respecto, el fiscal Fernando Dobson explicó que el procedimiento se originó a partir de una denuncia presentada por una de las marcas afectadas.

Asimismo, el persecutor precisó que el sujeto fue formalizado por infracción a la Ley de Propiedad Industrial.

Durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Fiscalía imputó cargos por comercialización de productos falsificados y el tribunal decretó la medida cautelar de firma mensual.

Además, se fijó una nueva audiencia para evaluar la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio con las marcas afectadas.





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