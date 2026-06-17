INCAUTAN MÁS DE 65 GRAMOS DE MARIHUANA Y CUATRO PLANTAS EN PROCEDIMIENTO COORDINADO CON FISCALÍA EN PUNTA ARENAS

Un hombre de 26 años fue detenido por personal de Carabineros en el marco de una investigación por el delito de microtráfico de drogas, procedimiento que culminó la noche de este martes 16 de junio en la comuna de Punta Arenas.



La diligencia fue desarrollada en coordinación con la Fiscalía Local de Punta Arenas, luego de una orden de investigar que permitió reunir antecedentes sobre una presunta infracción a los artículos 4° y 8° de la Ley 20.000. En ese contexto, se dio cumplimiento a una orden de entrada y registro en un inmueble ubicado en calle Padre Sergio Troncoso.



El operativo contó con el apoyo de personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Magallanes, Control de Orden Público (COP) Magallanes y efectivos territoriales, quienes efectuaron el allanamiento del domicilio investigado.



Como resultado del procedimiento fue detenido S.A.R.U., chileno, de 26 años de edad, quien no mantiene antecedentes penales.



Durante la intervención policial se logró la incautación de 65 gramos y 300 miligramos de marihuana elaborada, además de cuatro plantas de cannabis, 133 mil pesos en dinero en efectivo, un automóvil, una motocicleta y otras especies vinculadas a la actividad ilícita investigada.



Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que determinará las acciones judiciales correspondientes en el marco de la investigación.

