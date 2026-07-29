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29 de julio de 2026

EXSEREMI DE SALUD DE MAGALLANES NIEGA VIOLACIÓN TRAS SER FORMALIZADO: "SIENTO QUE HAY UN PREJUICIO"

​Luego de ser formalizado por el delito de violación, el exseremi de Salud de Magallanes defendió su inocencia, rechazó la imputación y afirmó que los hechos responden a un "prejuicio" por su condición de exautoridad.

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El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, negó haber cometido el delito de violación por el que fue formalizado este martes y aseguró que existe un "prejuicio" en su contra por haber ejercido un cargo público.

En conversación con T13 Central, la exautoridad cuestionó los juicios que se han realizado antes de que concluya la investigación.

"Siento que hay un prejuicio, se ha mal hablado en términos de cuando uno ejerce un cargo público", afirmó.

"Es delicado cuando se hace este tipo de cuestionamientos si es que uno no sabe cuáles son los reales hechos y cuando uno sabe la verdad", agregó.

La formalización se realizó durante la jornada de este martes en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Según expuso la fiscal Johanna Iribarra, el denunciante viajó hasta esa ciudad "en calidad de escort", manteniendo una relación con el imputado. También precisó que durante esos días "hubo un consumo de alcohol y también consumo de otras sustancias, encontrándose la víctima privada de sentido cuando se produce esta agresión sexual". 

Sobre ese último punto, el exseremi señaló: "Efectivamente, yo tengo fármacos que están asociados a una patología de salud mental y evidentemente los fármacos estaban disponibles en mi habitación".

Respecto de lo ocurrido antes de que se presentara la denuncia, la persecutora señaló que ambos protagonizaron una discusión. "El imputado señala que la riña se produce por un pago de dinero que estaba pendiente. Pero la víctima además agrega que él se encontraba enfermo, que estaba con un dolor estomacal y que el imputado no lo quería trasladar al doctor", indicó.

De acuerdo a lo que se expuso en la audiencia, la discusión entre ambos se habría originado por un pago pendiente de $200 mil. 

Sin embargo, la defensa rechazó la imputación. El abogado Juan Carlos Rebolledo afirmó que "lo claro es que aquí delito no hay. Ni siquiera hubo un acceso que pudiera mencionarse transgresor de alguna voluntad de alguien".

El tribunal decretó un plazo de 120 días para la investigación y dejó al exseremi sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al denunciante. Además, aún están pendientes informes periciales que serán relevantes para esclarecer los hechos investigados.

Cabe señalar que Fabian Barrientos había asumido como seremi de Salud de Magallanes hace cinco meses.  

Consultado por el caso, el biministro Claudio Alvarado respondió que "si hay que enfrentar realidades que no se condicen con la buena gestión pública o el buen comportamiento en el ejercicio de un cargo público, se procede y se pide la renuncia, así de simple. Da lo mismo que sean 20, 25 o 30. Lo importante es que el gobierno vaya depurando aquellas situaciones por una u otra razón no fueron detectadas a tiempo".

Fuente: t13.cl



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