COMITÉ PÚBLICO-PRIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN ANALIZA CARTERA MOP Y DESAFÍOS PARA EL EMPLEO REGIONAL

En dependencias de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes se desarrolló la tercera reunión del Comité Público-Privado de la Construcción, instancia de trabajo encabezada por el Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, y el Jefe de Gabinete de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, Eduardo Cárdenas, junto a representantes de la CChC Magallanes, con el objetivo de analizar el estado de la inversión pública en la región y la cartera de proyectos del MOP, en un escenario marcado por la preocupación del sector ante la disminución de iniciativas con inicio efectivo próximo y su eventual impacto en el empleo.

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La reunión contó además con la participación de socios y socias del Comité de Infraestructura de la CChC Magallanes, así como del Director Regional de Arquitectura, Jorge Cortés; el Director Regional de Obras Portuarias, Jorge Valdebenito; y el Director de Planeamiento de la Seremi MOP, Dante Fernández, quienes expusieron el desarrollo y proyección de las iniciativas impulsadas por sus respectivas áreas.

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El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, Cristóbal Bascuñán, destacó el valor de este espacio de diálogo entre el mundo público y privado.

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"La importancia de esta instancia es poder hacerle llegar a la autoridad cuáles son las inquietudes y las principales preocupaciones que tiene el sector de la construcción en relación a las licitaciones de obra pública. En esta oportunidad tuvimos la visita no solamente del Seremi, sino que vino acompañado de directores, quienes respectivamente nos hicieron una presentación de cuáles son las principales iniciativas que tienen en el corto, mediano y largo plazo como direcciones del MOP para desarrollar aquí en la región", señaló.

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"Fue una reunión tremendamente productiva porque no solamente pudimos ver la cartera de proyectos que la autoridad tiene para el futuro de Magallanes, sino que además las empresas constructoras, en sus diversos tamaños y segmentos, exponer sus inquietudes y preocupaciones respecto de los marcos normativos que tienen hoy día las obras públicas y algunas alternativas para poder resolver, no solamente la administración contractual, sino que también el aumento de costos, que de manera sostenida, se ha observado en las aperturas y en las licitaciones", agregó la autoridad gremial.

Durante la reunión, el Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic explicó que se encuentra gestionando recursos a nivel central y explorando alternativas de financiamiento conjunto con el Gobierno Regional para facilitar la ejecución de proyectos estratégicos para la región.

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"Valoramos esta reunión de trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción, ya que nos permitió dar a conocer en detalle nuestra cartera de proyectos junto a los equipos de Planeamiento, Obras Portuarias y Arquitectura. Esta instancia es fundamental para fortalecer la coordinación público-privada, resolver inquietudes y avanzar con mayor eficiencia en las iniciativas que estamos impulsando para nuestra región", afirmó Marusic.

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"Nuestro objetivo es seguir concretando obras que mejoren la conectividad, fortalezcan el desarrollo regional y contribuyan a la generación de empleo para las familias de nuestra región. En el encuentro, se nos han planteado algunas materias a fin de hacer más ágiles y menos onerosos los contratos MOP, como también ver la posibilidad de hacerlos más accesibles a un mayor número de contratistas, situaciones que se estudiarán", agregó el Seremi MOP.

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Durante el encuentro, el Director Regional de Arquitectura, Jorge Cortés, presentó la cartera vigente de proyectos y las principales iniciativas en etapas de diseño, licitación y próximas a ejecución. Entre las obras con probable licitación durante este año destacan la reposición de la Segunda Compañía de Bomberos Bomba Chile de Punta Arenas y la reposición de la Segunda Comisaría de Puerto Natales. Asimismo, se expusieron iniciativas cuya materialización se prevé a partir de 2027, entre ellas el Centro Médico Dental de Carabineros de Magallanes, la reposición del Complejo Fronterizo Río Don Guillermo, la reposición del Complejo PDI de Punta Arenas, la habilitación de servicios públicos provinciales en el ex Hospital de Puerto Natales, el Club Suizo de Punta Arenas y la construcción del Edificio Consistorial Municipal en el ex Hospital de Punta Arenas.

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Por su parte, el Director Regional de Obras Portuarias, Jorge Valdebenito, expuso el estado de avance de los principales contratos actualmente en ejecución, destacando que las mayores inversiones institucionales se concentran en la construcción del Muelle Multipropósito de Bahía Fildes, el desarrollo por etapas del Muelle de Puerto Williams y el Terminal Marítimo de Bahía Chilota.

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Déficit de proyectos genera inquietud en la industria





Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue la preocupación manifestada por las empresas constructoras respecto del déficit de proyectos con inicio efectivo durante 2026 y el primer semestre de 2027.

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Los representantes de la CChC señalaron que la construcción en Magallanes depende mayoritariamente de la inversión pública, por lo que un retraso en la ejecución de nuevas iniciativas podría traducirse en la pérdida de hasta 1.600 empleos directos, afectando tanto a las familias como a la economía regional.

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Frente a este escenario, el Seremi Marusic compartió la preocupación planteada por el sector y aseguró que el empleo constituye actualmente una de las principales prioridades del Ministerio en la región, por lo que los esfuerzos están enfocados en acelerar proyectos, asegurar financiamiento y evitar la paralización de inversiones estratégicas.

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Durante la sesión también se analizaron diversos factores que impactan los costos y procesos licitatorios, entre ellos la brecha entre los presupuestos oficiales y los valores reales de mercado, las exigencias técnicas y administrativas, la complejidad de algunos diseños, los extensos plazos de diseño y aprobación, el efecto del financiamiento diferido en los costos financieros de las empresas y la rigidez de los registros de contratación para empresas medianas y pequeñas.

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En este contexto, los socios de la Cámara valoraron la decisión del MOP de impulsar modalidades de contratación tipo Pago Contra Recepción (PCR), considerando que esta herramienta podría contribuir a reducir plazos, mejorar la ejecución de proyectos y generar mejores condiciones para la participación de empresas regionales.

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Finalmente, durante la reunión se planteó la posibilidad de que en próximas sesiones del Comité Público-Privado de la Construcción se revisen las carteras de proyectos de otras direcciones del MOP, entre ellas Vialidad, Aeropuertos e Hidráulica, con el objetivo de continuar profundizando el análisis de las inversiones proyectadas para la región.