MAGALLANES MANTIENE LIDERAZGO EN INDICADORES LABORALES Y ENFRENTA EL DESAFÍO DE FORTALECER EL EMPLEO FORMAL

​La Región de Magallanes continúa exhibiendo uno de los mejores desempeños laborales del país, manteniéndose entre las regiones con menor desocupación y mayores niveles de ocupación y participación laboral. Así lo reflejan las cifras correspondientes al trimestre marzo-mayo de 2026 dadas a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las que fueron analizadas por la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social junto al Observatorio Laboral de Magallanes.



De acuerdo con el informe, la tasa de desocupación regional se ubicó en 6,5%, mientras que la población ocupada aumentó en 1.908 personas respecto del mismo período del año anterior, equivalente a un crecimiento de 2,0%. Asimismo, la fuerza de trabajo registró un incremento de 2,4%, impulsado principalmente por el aumento de la participación femenina.



El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, valoró que la región continúe liderando diversos indicadores laborales a nivel nacional, aunque advirtió que el escenario económico comienza a mostrar señales que también se observan en el resto del país.



"Magallanes mantiene una posición destacada en materia laboral, con indicadores que siguen ubicándonos entre las regiones con menor desocupación y mayor participación del país. Sin embargo, los antecedentes técnicos muestran que nuestra región comienza a reflejar una tendencia nacional que requiere especial atención: el empleo continúa creciendo, pero una parte importante de ese crecimiento está siendo impulsada por ocupaciones informales", señaló la autoridad.

El análisis desarrollado por el Observatorio Laboral establece que, si bien continúa la creación de puestos de trabajo, el crecimiento está siendo explicado principalmente por el aumento de los asalariados informales, que registraron un alza anual de 8,8%, mientras que los asalariados formales crecieron un 1,6%.



En la misma línea, la tasa de ocupación informal alcanzó el 22,3%, aumentando 0,7 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año anterior, manteniendo una trayectoria ascendente observada durante los últimos períodos.



"Como Gobierno, nuestro desafío no es solamente generar más empleo, sino avanzar hacia empleos de calidad, con acceso a protección social, seguridad laboral y mejores condiciones para las y los trabajadores. Por ello continuaremos impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer la formalización del empleo y promover relaciones laborales más estables y protegidas", agregó Salas.



El informe también evidencia que el crecimiento del empleo regional fue explicado principalmente por las mujeres, quienes registraron un aumento de 5,0% en la población ocupada y de 5,8% en la fuerza de trabajo. Asimismo, las mayores variaciones en las tasas de ocupación, participación y desocupación correspondieron al segmento femenino, reflejando el importante dinamismo que actualmente presenta la participación de las mujeres en el mercado laboral regional.



Asimismo, el sector Comercio continúa mostrando dinamismo, con un crecimiento económico de 8,6%.

Finalmente, desde el Observatorio Laboral se proyecta que durante el próximo trimestre no deberían registrarse cambios abruptos en el comportamiento del mercado laboral regional, estimándose que la informalidad seguirá siendo un fenómeno relevante que requerirá seguimiento permanente para avanzar hacia un desarrollo económico acompañado de empleo formal y de mayor calidad.

