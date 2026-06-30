Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

30 de junio de 2026

MAGALLANES MANTIENE LIDERAZGO EN INDICADORES LABORALES Y ENFRENTA EL DESAFÍO DE FORTALECER EL EMPLEO FORMAL

El informe destaca que la región mantiene una de las menores tasas de desocupación del país y elevados niveles de ocupación, aunque evidencia una creciente participación del empleo informal, lo que refuerza la necesidad de promover puestos de trabajo con mayor estabilidad y protección social.

magallanestrabajo

​La Región de Magallanes continúa exhibiendo uno de los mejores desempeños laborales del país, manteniéndose entre las regiones con menor desocupación y mayores niveles de ocupación y participación laboral. Así lo reflejan las cifras correspondientes al trimestre marzo-mayo de 2026 dadas a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las que fueron analizadas por la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social junto al Observatorio Laboral de Magallanes.

 
De acuerdo con el informe, la tasa de desocupación regional se ubicó en 6,5%, mientras que la población ocupada aumentó en 1.908 personas respecto del mismo período del año anterior, equivalente a un crecimiento de 2,0%. Asimismo, la fuerza de trabajo registró un incremento de 2,4%, impulsado principalmente por el aumento de la participación femenina.

 
El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, valoró que la región continúe liderando diversos indicadores laborales a nivel nacional, aunque advirtió que el escenario económico comienza a mostrar señales que también se observan en el resto del país.

 
"Magallanes mantiene una posición destacada en materia laboral, con indicadores que siguen ubicándonos entre las regiones con menor desocupación y mayor participación del país. Sin embargo, los antecedentes técnicos muestran que nuestra región comienza a reflejar una tendencia nacional que requiere especial atención: el empleo continúa creciendo, pero una parte importante de ese crecimiento está siendo impulsada por ocupaciones informales", señaló la autoridad.
El análisis desarrollado por el Observatorio Laboral establece que, si bien continúa la creación de puestos de trabajo, el crecimiento está siendo explicado principalmente por el aumento de los asalariados informales, que registraron un alza anual de 8,8%, mientras que los asalariados formales crecieron un 1,6%.

En la misma línea, la tasa de ocupación informal alcanzó el 22,3%, aumentando 0,7 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año anterior, manteniendo una trayectoria ascendente observada durante los últimos períodos.

 
"Como Gobierno, nuestro desafío no es solamente generar más empleo, sino avanzar hacia empleos de calidad, con acceso a protección social, seguridad laboral y mejores condiciones para las y los trabajadores. Por ello continuaremos impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer la formalización del empleo y promover relaciones laborales más estables y protegidas", agregó Salas.

 
El informe también evidencia que el crecimiento del empleo regional fue explicado principalmente por las mujeres, quienes registraron un aumento de 5,0% en la población ocupada y de 5,8% en la fuerza de trabajo. Asimismo, las mayores variaciones en las tasas de ocupación, participación y desocupación correspondieron al segmento femenino, reflejando el importante dinamismo que actualmente presenta la participación de las mujeres en el mercado laboral regional.

 
Asimismo, el sector Comercio continúa mostrando dinamismo, con un crecimiento económico de 8,6%.
Finalmente, desde el Observatorio Laboral se proyecta que durante el próximo trimestre no deberían registrarse cambios abruptos en el comportamiento del mercado laboral regional, estimándose que la informalidad seguirá siendo un fenómeno relevante que requerirá seguimiento permanente para avanzar hacia un desarrollo económico acompañado de empleo formal y de mayor calidad.

PAC2

MOP INFORMA AVANCE DE 30% EN OBRAS DE LA SENDA DE PENETRACIÓN CALAFATE-RUSSFIN EN ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CORMUPA RENUEVA 83 COMPUTADORES DEL CESFAM DR. MATEO BENCUR

Leer Más

​Este martes comenzó la entrega de los primeros 39 equipos, mientras que los 44 restantes serán distribuidos durante septiembre.

​Este martes comenzó la entrega de los primeros 39 equipos, mientras que los 44 restantes serán distribuidos durante septiembre.

MB 2
nuestrospodcast
magallanestrabajo

MAGALLANES MANTIENE LIDERAZGO EN INDICADORES LABORALES Y ENFRENTA EL DESAFÍO DE FORTALECER EL EMPLEO FORMAL

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
magallanestrabajo

MAGALLANES MANTIENE LIDERAZGO EN INDICADORES LABORALES Y ENFRENTA EL DESAFÍO DE FORTALECER EL EMPLEO FORMAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Eolo Produciones - Bandcamp

SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES CUMPLE 25 AÑOS EDITANDO MÚSICA ELECTRÓNICA DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FERNANDO PAREDES

JUICIO ORAL CONTRA EXALCALDE FERNANDO PAREDES POR EL CASO LUMINARIAS COMENZARÁ EL 31 DE JULIO EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250