DETIENEN A HOMBRE POR PRESUNTO FEMICIDIO FRUSTRADO TRAS ATAQUE A SU PAREJA EN PUERTO NATALES

Un hombre de 33 años fue detenido por Carabineros durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto en Puerto Natales, luego de ser acusado de un presunto femicidio frustrado en contexto de Violencia Intrafamiliar.

De acuerdo con los antecedentes contenidos en una denuncia recibida por este medio, el procedimiento se originó cerca de las 3:00 de la madrugada, cuando personal de la Segunda Comisaría de Puerto Natales concurrió hasta un domicilio tras recibir una alerta para verificar un procedimiento por Violencia Intrafamiliar.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales se entrevistaron con una mujer de 44 años, quien relató que, tras sostener una discusión con su pareja, el hombre la siguió hasta el dormitorio. Según su testimonio, el sujeto la habría arrojado sobre la cama y posteriormente le habría colocado una almohada sobre el rostro con la intención de asfixiarla.

La víctima además indicó que, mientras intentaba defenderse, el agresor le propinó una patada en una de sus piernas y continuó amenazándola de muerte.

Ante los antecedentes recabados en el lugar, Carabineros procedió a la detención del imputado, identificado con las iniciales F.A.C.V., de 33 años, quien mantiene antecedentes penales, aunque no registra causas pendientes.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia y durante la jornada de este miércoles pasó a control de detención por el delito de femicidio frustrado.