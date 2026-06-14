SENDA Y CARABINEROS REFUERZAN ESTRATEGIA TOLERANCIA CERO EN MAGALLANES

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, SENDA Magallanes y Carabineros de Chile desarrollaron una jornada de coordinación orientada a reforzar la implementación de la estrategia Tolerancia Cero en la región.

La actividad contó con la participación del coordinador nacional de la estrategia Tolerancia Cero de SENDA, Óscar Vargas Hormazábal, quien compartió lineamientos técnicos y operativos destinados a perfeccionar el desarrollo de los controles preventivos que se realizan en distintos puntos del territorio.

Los operativos Tolerancia Cero forman parte de una política pública que busca disminuir los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas. A través de estos controles, las instituciones buscan detectar conductas de riesgo y promover una conducción responsable para resguardar la seguridad de conductores, pasajeros y peatones.

La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones involucradas en la prevención, señalando que cada control preventivo representa una oportunidad para evitar accidentes y reforzar el autocuidado en las comunidades.

La jornada se desarrolló en el marco del Mes de la Prevención impulsado por SENDA durante junio, iniciativa que busca promover estilos de vida saludables y fortalecer el compromiso de la ciudadanía con la prevención del consumo de alcohol y otras drogas.

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