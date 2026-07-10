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10 de julio de 2026

DETIENEN A SUJETO CON 20 CAUSAS TRAS ROBO A TIENDA ROSEN EN PUNTA ARENAS

La rápida coordinación entre Seguridad Municipal y Carabineros permitió la detención de un hombre vinculado al robo ocurrido durante la madrugada de este viernes.

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Un hombre de 41 años fue detenido durante la madrugada de este viernes 10 de julio, luego de ser sorprendido con especies presuntamente sustraídas desde la tienda comercial Rosen, ubicada en calle Libertador Bernardo O'Higgins, en Punta Arenas.

El procedimiento se inició cuando Carabineros de la Primera Comisaría concurrió al establecimiento tras la activación de la alarma del local, notificada desde Santiago a través del sistema de seguridad Alpha II. Al llegar al lugar, los funcionarios policiales se entrevistaron con el administrador de la tienda, quien confirmó que el inmueble presentaba daños en uno de sus ventanales y que las cámaras de seguridad habían registrado el ingreso al recinto.

Mientras Carabineros desarrollaba las primeras diligencias, personal de Seguridad Municipal de Punta Arenas informó que, durante labores de fiscalización en calle Errázuriz, frente al número 320, controló a un hombre adulto que portaba diversas especies pertenecientes a la tienda afectada.

Ante estos antecedentes, el sujeto fue detenido en el lugar y puesto a disposición de Carabineros.

El detenido fue identificado con las iniciales L.M.G.L., de 41 años, quien registra 20 causas anteriores y, además, mantenía una orden de detención vigente emanada por el Juzgado de Garantía de Osorno por el delito de hurto.

Por instrucción del Ministerio Público, al sitio del suceso concurrió personal especializado del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Punta Arenas, quienes realizaron las pericias destinadas a establecer la dinámica del robo y reunir los antecedentes que serán incorporados a la investigación.

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