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18 de junio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CLAUSURÓ INMUEBLE UTILIZADO POR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA

La medida se adoptó en la casa ubicada en Av. Jorge Alessandri con 21 de Mayo, tras el vencimiento de los plazos ampliados otorgados para regularizar observaciones vinculadas a seguridad, habitabilidad y recepción definitiva.

MJ 2
Durante la mañana de este jueves, la Municipalidad de Punta Arenas materializó la clausura del inmueble utilizado por el Servicio de Protección Especializada en el sector sur de la ciudad, luego de constatar la falta de regularización del lugar y el vencimiento de los plazos otorgados por la Dirección de Obras Municipales (DOM).

La medida fue aplicada a la vivienda ubicada en Av. Jorge Alessandri esquina 21 de Mayo, la cual fue utilizada como residencia para menores y que, según informó la Dirección de Obras Municipales, no contaba con recepción definitiva, requisito establecido en el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para su ocupación.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que el municipio sostuvo reuniones con el Servicio de Protección Especializada y las unidades técnicas desde octubre del año pasado para abordar las mejoras requeridas. "La ley de construcción es para todas las construcciones que se hacen en nuestro país, privadas y públicas. Nosotros conversamos con los arquitectos, con el equipo técnico, octubre, noviembre, respecto de las mejoras que iban a hacer para que la casa tuviera la adaptabilidad finalmente para tener niños dentro de ella", señaló la autoridad comunal.

Radonich enfatizó que la decisión es independiente de los procesos judiciales o de las conversaciones entre vecinos y el servicio, y responde exclusivamente al cumplimiento de la normativa vigente. Al respecto, el jefe comunal indicó que: "Primero nos pidieron en marzo una extensión de plazo, la que se otorgó por 45 días. Ese plazo vencía en mayo. Posteriormente solicitaron una nueva ampliación mediante correo electrónico, la que venció el 13 de junio. Desde mayo hasta la fecha no tuvimos ningún tipo de contacto y saben que el plazo está vencido. Por tanto, lo único que hicimos, después de estos 70 días de ampliación, fue cumplir la ley. Por eso está clausurado y lo que esperamos es que esta casa pueda cumplir con los requisitos que fueron informados", enfatizando que "en la práctica fueron casi tres meses adicionales de prórroga".

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, recordó que la ocupación del inmueble se realizó con un permiso provisorio, bajo el compromiso de que el Servicio ejecutara las adecuaciones necesarias a la vivienda dentro de un plazo determinado. "Desde octubre del año pasado hicimos varias reuniones con ellos, existieron también algunos compromisos de las obtenciones de los permisos y todo el tema, pero no obstante eso, para poder habitar un lugar tienes que tener una resolución que se llama recepción definitiva, y en ese contexto ellos no lo habían obtenido, se les indicó en el fondo en el mes de marzo que debían obtener esa recepción para poder realizar la habitabilidad", explicó.

Asimismo, Saldivia detalló que entre las exigencias pendientes figuraban modificaciones interiores asociadas al nuevo uso del inmueble, la construcción de muros cortafuego y mejoras en materia de accesibilidad desde Av. Jorge Alessandri, incluyendo eventuales obras de mitigación vial debido al alto flujo vehicular del sector.

Desde la Municipalidad señalaron que la medida podrá ser levantada una vez que el Servicio ejecute las obras requeridas y obtenga la recepción definitiva correspondiente.

La clausura busca resguardar el cumplimiento de la normativa urbanística y de seguridad vigente, garantizando que cualquier inmueble destinado a la atención y residencia de menores cuente con las condiciones adecuadas para su funcionamiento.
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