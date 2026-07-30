LESIONES MÁS FRECUENTES EN EL RUNNING: CUÁNDO CONSULTAR Y CÓMO VOLVER A CORRER SIN DOLOR (POR ANDES SALUD MAGALLANES)

El running se ha convertido en una de las actividades físicas más populares en Punta Arenas. Cada vez más personas participan en corridas o incorporan el trote como parte de un estilo de vida saludable. Sin embargo, el aumento de la práctica también ha traído consigo un mayor número de consultas por lesiones asociadas a esta disciplina.



A diferencia de los deportes de contacto, las lesiones en corredores suelen originarse por sobrecarga o sobreuso. Factores como aumentar bruscamente los kilómetros recorridos, entrenar con demasiada intensidad o presentar déficits de fuerza y movilidad pueden generar molestias que, sin un tratamiento adecuado, podrían afectar el rendimiento y la calidad de vida.

Las lesiones más comunes en corredores



Entre las patologías más frecuentes destacan la fascitis plantar, tendinopatía de Aquiles, síndrome de la cintilla iliotibial o "rodilla del corredor", periostitis tibial, tendinopatía rotuliana y fracturas por estrés.



Aunque sus síntomas pueden variar, la mayoría se manifiesta con dolor persistente durante o después de la actividad física, limitando progresivamente el entrenamiento.



"Las lesiones más frecuentes en corredores no suelen aparecer de un día para otro. Generalmente son el resultado de pequeñas sobrecargas acumuladas que el cuerpo no logra compensar. Escuchar las señales tempranas del dolor y consultar oportunamente permite evitar lesiones más complejas y acortar significativamente los tiempos de recuperación", explica el Dr. Mauricio López, traumatólogo de Clínica Andes Salud Magallanes.



¿Cuándo consultar?



Los especialistas recomiendan solicitar una evaluación cuando el dolor aparece de forma recurrente al correr, persiste por más de dos semanas, no mejora con el reposo o comienza a interferir con actividades cotidianas como caminar.

Una evaluación traumatológica permite identificar la causa de la lesión y definir el tratamiento más adecuado para cada paciente.

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El aporte de la Kinesiología en la recuperación



La rehabilitación kinésica es fundamental para lograr una recuperación efectiva y prevenir recaídas. Su enfoque no solo busca aliviar el dolor, sino también corregir los factores que originaron la lesión.



Entre los principales beneficios destacan la evaluación de la técnica de carrera, el fortalecimiento muscular, la corrección de patrones de movimiento y la planificación de un retorno progresivo al entrenamiento.



"En muchos casos el dolor desaparece, pero el factor que generó la lesión sigue presente. Nuestro objetivo es corregir esos déficits de movilidad, fuerza o técnica para que el corredor vuelva a entrenar con confianza y disminuya el riesgo de volver a lesionarse", señala Jennifer Garrido, coordinadora de Kinesiología de Clínica Andes Salud Magallanes.

Prevenir siempre será la mejor estrategia



Los especialistas recomiendan aumentar gradualmente las cargas de entrenamiento, incorporar ejercicios de fuerza, utilizar un calzado adecuado, respetar los tiempos de recuperación y consultar tempranamente ante molestias persistentes.

Atención especializada en Andes Salud Magallanes



Quienes deseen obtener más información sobre las prestaciones de Traumatología y Kinesiología de Clínica Andes Salud Magallanes, así como agendar una evaluación con sus especialistas, pueden hacerlo a través del sitio web http://www.andessaludmagallanes.cl/ www.andessaludmagallanes.cl/ o comunicándose al Contact Center 600 086 8277

La institución cuenta con un equipo multidisciplinario orientado al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de lesiones deportivas, ayudando a los pacientes a retomar sus actividades de manera segura y con acompañamiento especializado.



