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23 de abril de 2026

CONDENAN A DUEÑO DE PERRO POR GRAVE MORDEDURA A MENOR EN PUNTA ARENAS

​La sentencia establece multa, medidas de control y obligaciones para el propietario del animal.

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La Municipalidad de Punta Arenas informó sobre la sentencia condenatoria en contra del dueño de un perro que protagonizó un grave ataque a un menor de edad en diciembre de 2025, hecho ocurrido en el Condominio Monte Tarn y que dejó al niño con lesiones de alta complejidad.

Según los antecedentes, el menor fue mordido en sus genitales mientras se encontraba en un espacio común del recinto, debiendo ser trasladado de urgencia a un centro asistencial y posteriormente sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Clínico.

El alcalde Claudio Radonich subrayó la gravedad del caso y la importancia de establecer responsabilidades. "Aquí nuevamente vemos un caso de irresponsabilidad. No es el perro el responsable, sino su dueño. Este ataque tuvo consecuencias médicas y emocionales muy complejas para el menor y su familia, y como municipio perseveramos para que existiera una sanción", señaló.

La resolución judicial determinó una multa de 10 UTM a beneficio municipal, además de la obligación del propietario de participar en un curso de tenencia responsable e inscribir al animal en el registro de mascotas potencialmente peligrosas. Asimismo, se establecieron medidas estrictas para su manejo, como el uso obligatorio de bozal, arnés y correa, y su control permanente por un adulto.

Desde la Dirección Jurídica del municipio, el abogado Patricio Farías explicó que la sentencia quedó ejecutoriada tras no presentarse apelación dentro del plazo legal. "El tribunal reconoció la responsabilidad del propietario y fijó medidas concretas para prevenir nuevos hechos. Al no interponerse recurso dentro de los 10 días, la sentencia quedó firme", indicó.

El profesional agregó que el caso también abre la posibilidad de que la familia del menor afectado inicie acciones civiles, considerando la gravedad de las lesiones.

El alcalde Radonich también advirtió sobre los tiempos de tramitación en este tipo de casos. "Nos preocupa que estos procesos sean extensos, pero lo importante es que se logró una condena. Esto marca un precedente respecto de la responsabilidad que deben asumir los dueños de mascotas", afirmó.

Desde el municipio reiteraron el llamado a la tenencia responsable, especialmente en casos de animales con conductas agresivas, enfatizando la importancia de cumplir con la normativa vigente para resguardar la seguridad de la comunidad.

fallecidohornillas

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