DETIENEN A MENOR DE 16 AÑOS COMO PRESUNTO AUTOR DE HOMICIDIO EN PUNTA ARENAS

En Punta Arenas, región de Magallanes, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un menor de 16 años como presunto autor de un homicidio ocurrido durante el pasado fin de semana.

Específicamente, según consigna el medio El Pingüino, el hecho ocurrió en la Población Silva Henríquez.

Tras diversas pericias y empadronamiento de testigos, detectives de la Brigada de Homicidios procedieron a la detención del menor, quien sería el principal sospechoso del ataque.

El crimen, ocurrido durante la jornada del domingo, activó un amplio operativo policial en el sector alto de Punta Arenas, logrando identificar al presunto autor en tiempo récord.

El adolescente fue trasladado esta mañana hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde enfrentará la audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos por parte del Ministerio Público.

Fuente: biobiochile.cl

