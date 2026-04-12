Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

12 de abril de 2026

DETENIDO EN PUNTA ARENAS POR HOMICIDIO FRUSTRADO, DISPAROS INJUSTIFICADOS Y PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO

​Un hombre de 26 años fue formalizado y quedó en prisión preventiva por 90 días tras ser detenido por la PDI, luego de protagonizar un ataque con disparos en la vía pública en Punta Arenas.

detenido pdi

La tarde de este sábado, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Punta Arenas detuvieron a un ciudadano chileno de 26 años, acusado de los delitos de homicidio frustrado, disparos injustificados y porte ilegal de arma de fuego, tras una serie de diligencias investigativas desarrolladas en la capital regional.

El procedimiento se inició a partir de dos denuncias recepcionadas en el cuartel policial, donde las víctimas indicaron haber sido amenazadas por un sujeto armado. En uno de los casos, una persona relató que, mientras circulaba en su vehículo por la vía pública, el imputado habría efectuado varios disparos en su contra, impactando uno de los proyectiles en el automóvil, sin dejar personas lesionadas.

A partir de estos antecedentes, detectives de la Bicrim, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron diversas diligencias que permitieron establecer la identidad y ubicación del presunto autor. El sujeto mantenía antecedentes policiales por lesiones, violencia intrafamiliar y amenazas.

Posteriormente, los oficiales concretaron la entrada y registro voluntario de un inmueble, logrando la detención del imputado en flagrancia. En el lugar se incautaron vestimentas asociadas al delito y el arma utilizada, la cual fue sometida a peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística.

Según los primeros análisis, se trata de un revólver de fabricación argentina que no mantiene registro en Chile. El imputado fue formalizado por los delitos mencionados y quedó en prisión preventiva por 90 días, mientras continúan las diligencias para determinar el origen del arma y su eventual vinculación con otros ilícitos.



LA COSTANERA ES TUYA (7)

PROGRAMA “LA COSTANERA ES TUYA” REUNIÓ A FAMILIAS EN NUEVA JORNADA RECREATIVA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ALCALDE RADONICH Y SEREMI DE GOBIERNO REFUERZAN COORDINACIÓN PARA ABORDAR NECESIDADES DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​Autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto y la colaboración institucional en beneficio de la comunidad.

​Autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto y la colaboración institucional en beneficio de la comunidad.

REUNIÓN CON NUEVO SEREMI DE GOBIERNO (2)
nuestrospodcast
detenido pdi

DETENIDO EN PUNTA ARENAS POR HOMICIDIO FRUSTRADO, DISPAROS INJUSTIFICADOS Y PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
detenido pdi

DETENIDO EN PUNTA ARENAS POR HOMICIDIO FRUSTRADO, DISPAROS INJUSTIFICADOS Y PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Cultivos 3D

INVESTIGACIÓN DESARROLLA CULTIVOS 3D PARA AVANZAR EN TERAPIAS REGENERATIVAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremi_04

INNOVACIÓN Y OFICIO SOSTIENEN LA PRODUCCIÓN EN EL SUR CON APOYO DE INDAP