DETENIDO EN PUNTA ARENAS POR HOMICIDIO FRUSTRADO, DISPAROS INJUSTIFICADOS Y PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO

La tarde de este sábado, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Punta Arenas detuvieron a un ciudadano chileno de 26 años, acusado de los delitos de homicidio frustrado, disparos injustificados y porte ilegal de arma de fuego, tras una serie de diligencias investigativas desarrolladas en la capital regional.

El procedimiento se inició a partir de dos denuncias recepcionadas en el cuartel policial, donde las víctimas indicaron haber sido amenazadas por un sujeto armado. En uno de los casos, una persona relató que, mientras circulaba en su vehículo por la vía pública, el imputado habría efectuado varios disparos en su contra, impactando uno de los proyectiles en el automóvil, sin dejar personas lesionadas.

A partir de estos antecedentes, detectives de la Bicrim, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron diversas diligencias que permitieron establecer la identidad y ubicación del presunto autor. El sujeto mantenía antecedentes policiales por lesiones, violencia intrafamiliar y amenazas.

Posteriormente, los oficiales concretaron la entrada y registro voluntario de un inmueble, logrando la detención del imputado en flagrancia. En el lugar se incautaron vestimentas asociadas al delito y el arma utilizada, la cual fue sometida a peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística.

Según los primeros análisis, se trata de un revólver de fabricación argentina que no mantiene registro en Chile. El imputado fue formalizado por los delitos mencionados y quedó en prisión preventiva por 90 días, mientras continúan las diligencias para determinar el origen del arma y su eventual vinculación con otros ilícitos.





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