NUEVA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA DE MAGALLANES DEBUTARÁ CON GALA A TEATRO LLENO EN PUNTA ARENAS

​El conjunto folclórico Aires Magallánicos realizará este domingo 24 de mayo su primera gran presentación oficial en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas, marcando el debut de una nueva agrupación juvenil dedicada a la danza y tradiciones del folclore nacional en la región de Magallanes. La actividad ya cuenta con entradas agotadas y también será transmitida vía streaming a través de Folcloreando en Vivo por YouTube. Durante una entrevista en el programa ¿Y tú? ¿Qué opinas? de Polar Comunicaciones, integrantes del conjunto compartieron detalles de este proceso que comenzó hace casi un año con ensayos y preparación constante. Scarlett, Josefa, Yarela y Bicho destacaron el compañerismo que se ha generado dentro de Aires Magallánicos, agrupación dirigida por Alberto Uribe y con dirección musical de Mauricio Lobos. La gala incluirá cuadros inspirados en Chiloé, danzas huasas y una presentación de fantasía folclórica, además de la participación de agrupaciones invitadas como Entre Folclore y Amores y Entre Amigos y Tradiciones. Según explicaron los jóvenes bailarines en conversación con Polar Comunicaciones, el objetivo del espectáculo es entregar una experiencia dinámica, cercana y con una historia que el público pueda seguir a través de la danza y la actuación. Los integrantes también valoraron el apoyo de las familias, amistades y del entorno folclórico regional, señalando que detrás de cada presentación existe un importante esfuerzo colectivo. Asimismo, adelantaron que luego de este lanzamiento esperan comenzar a participar en nuevas actividades culturales dentro y fuera de Punta Arenas, fortaleciendo el desarrollo del folclore joven en Magallanes.









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