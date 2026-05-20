PUERTO EDÉN FORTALECE SUS ESPACIOS COMUNITARIOS CON APOYO DE AQUACHILE Y VECINOS DE LA LOCALIDAD

Como parte del trabajo que AquaChile desarrolla de la mano de las comunidades de la Región de Magallanes, la empresa apoyó dos iniciativas orientadas a mejorar áreas relevantes para los habitantes de Puerto Edén; el retiro de 60 m³ de chatarra acumulada en distintos puntos de la localidad y la reparación del muelle de acceso a la posta.





La recolección de material en desuso forma parte de un trabajo que AquaChile viene desarrollando desde hace tres años junto a los vecinos de Puerto Edén, en coordinación con Juan Carlos Tonko, presidente de la comunidad Kawésqar Residentes de Puerto Edén. Esta labor busca contribuir al cuidado del entorno, apoyar la mantención de los espacios comunes y acompañar a la comunidad en iniciativas que aportan directamente a la calidad de vida de sus habitantes.



En esta oportunidad, la coordinación considera la identificación de los puntos de acopio, el retiro del material en desuso desde la isla y su posterior traslado para disposición final. Esta labor permitió despejar lugares utilizados por los residentes, contribuyendo a mantener los espacios comunes en mejores condiciones y a resguardar los alrededores naturales que caracterizan a Puerto Edén.



De manera complementaria, también se concretó la reparación del muelle de acceso a la posta, una mejora relevante para la conectividad y seguridad de la comunidad. Esta infraestructura cumple un rol fundamental en una localidad como Puerto Edén, especialmente para facilitar el traslado de pacientes, personal sanitario y suministros médicos, fortaleciendo así las condiciones de acceso a un servicio clave para sus habitantes.



Al respecto, Andrea Sánchez, líder de Comunidades de AquaChile en la Región de Magallanes, subrayó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso de la compañía con las comunidades en que está presente. "Para nosotros es muy importante ser parte de acciones que responden a necesidades concretas del territorio. El retiro de chatarra y el mejoramiento de lugares clave, como los muelles, no solo contribuyen al cuidado del entorno, sino que también permiten entregar soluciones reales a la comunidad, a través de un trabajo colaborativo y con impacto positivo en el tiempo", comentó.



La iniciativa fue valorada también por las familias de la zona. "Este tipo de acciones contribuyen significativamente al bienestar de nuestra comunidad, al cuidado de nuestro entorno y al mejoramiento de nuestros espacios comunes. Valoramos profundamente la disposición, compromiso y colaboración demostrada durante este proceso", dijeron desde la Junta de Vecinos N°36 Villa Puerto Edén.



Por parte de la comunidad también destacaron la importancia de seguir fortaleciendo estos lazos de cooperación en beneficio de la localidad, especialmente considerando las condiciones de aislamiento de Puerto Edén y la relevancia que tienen este tipo de apoyos para responder a las prioridades del sitio.



Con estas iniciativas, AquaChile busca seguir fortaleciendo su vínculo con las comunidades de Magallanes, promoviendo un trabajo conjunto que contribuya a la protección del entorno, al desarrollo local y a una mejor calidad de vida en los territorios donde está presente.