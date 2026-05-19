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19 de mayo de 2026

PRIMER CAMBIO DE GABINETE DE KAST: SALEN TRINIDAD STEINERT Y MARA SEDINI Y MARTÍN ARRAU ASUME EN SEGURIDAD

El Presidente José Antonio Kast confirmó su primer “ajuste en el equipo de gobierno”, movimiento que se produce a menos de tres meses de iniciada su administración y que marcaría un récord desde el retorno a la democracia.

cambio gabinete

El Presidente José Antonio Kast concretó su primer cambio de gabinete, confirmando la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad Pública y de Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno.

Al iniciar su discurso, el Mandatario aclaró que se trata del primer “ajuste en el equipo de gobierno” y agradeció “con cariño” a las dos ministras salientes, así como a quienes asumirán nuevos desafíos dentro del Ejecutivo.

El principal movimiento confirmado es el traslado de Martín Arrau desde el Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Seguridad Pública, una de las carteras de mayor exposición en la agenda del actual gobierno.

En paralelo, Claudio Alvarado asumirá como biministro de Interior y Secretaría General de Gobierno, concentrando la conducción política y la vocería del Ejecutivo.

La reorganización también contempla que Louis de Grange quede como biministro de Obras Públicas y Transportes, dos áreas estratégicas para la infraestructura, movilidad y conectividad del país.

De esta manera, el primer ajuste ministerial del gobierno de Kast reordena carteras clave vinculadas a seguridad, coordinación política, comunicaciones, transporte y obras públicas. En el gabinete original, Claudio Alvarado había sido nombrado en Interior, Trinidad Steinert en Seguridad, Mara Sedini en Segegob, Martín Arrau en Obras Públicas y Louis de Grange en Transportes.

El cambio marcaría un récord desde el retorno a la democracia por la rapidez con que se produce. Según el comparativo de primeras renuncias o cambios ministeriales, el antecedente más temprano correspondía al primer gobierno de Michelle Bachelet, que realizó su primer ajuste a los 126 días; luego aparecen Sebastián Piñera II, a los 151 días, y Gabriel Boric, a los 168 días.

La salida de Steinert y Sedini ocurre en carteras de alta sensibilidad política: Seguridad Pública, vinculada a una de las principales preocupaciones ciudadanas, y la Secretaría General de Gobierno, encargada de la comunicación política del Ejecutivo.

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