CADEM: DISMINUYE LA CONFIANZA EN GESTIÓN DE SEGURIDAD, ECONOMÍA E INMIGRACIÓN Y SUBE DESAPROBACIÓN DE KAST

La encuesta Plaza Pública N°650 de Cadem reveló un deterioro significativo en las expectativas ciudadanas respecto a la gestión del gobierno en áreas prioritarias. Los resultados muestran caídas relevantes en la percepción de cumplimiento en materias como inmigración, crecimiento económico y delincuencia, tres de los principales focos de la agenda pública.

En detalle, solo un 41% de los encuestados cree que el Ejecutivo logrará controlar la inmigración, lo que representa una baja de 20 puntos porcentuales. En tanto, las expectativas de crecimiento económico se sitúan en 33% (-19 puntos), mientras que la percepción de que se podrá reducir la delincuencia alcanza el mismo nivel, con una caída de 21 puntos.

Pese a este escenario, existen áreas donde el gobierno mantiene mejores niveles de expectativa de cumplimiento. Entre ellas destacan la eliminación de permisos que destraben inversiones (55%), permitir la selección en colegios públicos (54%) y eliminar las contribuciones a la primera vivienda (52%). Sin embargo, todas estas materias también registran descensos en comparación con mediciones anteriores.

En paralelo, la evaluación del Presidente José Antonio Kast refleja un aumento en la desaprobación. Actualmente, un 40% aprueba su gestión, mientras que un 57% la desaprueba, marcando el nivel más alto de rechazo desde que asumió el cargo.

Desde el ámbito académico, el especialista en opinión pública Rodrigo Durán Guzmán señaló que estos resultados evidencian una creciente brecha entre las expectativas ciudadanas y la percepción de capacidad de gestión. Asimismo, advirtió que la ciudadanía no solo evalúa resultados, sino también liderazgo, coherencia y claridad en la comunicación.

En cuanto al gasto público, un 42% considera que el principal problema es la mala utilización de recursos, mientras que un 33% apunta a la existencia de programas ineficientes. Sin embargo, un 59% rechaza la eliminación de 142 programas estatales y un 54% se opone a una reducción del gasto ministerial en un 3%, reflejando tensiones en la percepción ciudadana sobre el rol del Estado.

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