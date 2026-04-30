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30 de abril de 2026

"LA NOCHE" CELEBRA 26 AÑOS DE CUMBIA CON SHOW EN DREAMS PUNTA ARENAS

​La emblemática agrupación nacional se presentará este jueves en el restobar Lucky 7, en una noche cargada de clásicos, recuerdos y adelantos de su nueva música.

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​El reconocido grupo chileno La Noche llega a Dreams Punta Arenas para celebrar su gira “26 Años De Cumbia”. Un recorrido musical que repasa su extensa trayectoria en los escenarios del país.

Recorrido

Sobre el escenario, la banda contará con su formación actual, encabezada por su voz principal, Gabriel Morales, junto a músicos que han sido parte clave del sonido característico del grupo.Entre ellos destacan el fundador y compositor principal, Alexítico; Cristian Berríos en guitarra; Claudio Pincheira en el bajo; Diego en timbales; el percusionista en congas; Paula Orellana aportando la energía femenina en los coros; y el reconocido tecladista “Tecla Negra”.
“Cumplimos 26 años de cumbia del grupo La Noche. Tenemos en escena a músicos muy importantes, con nuestro fundador y compositor principal, y un equipo que le da identidad a este proyecto”, señala el rostro

Cariño

La agrupación ha mantenido una fuerte conexión con el circuito de casinos a lo largo de Chile, consolidando una relación cercana con su público.”Hemos estado girando varios años en los casinos Dreams, y los mejores recuerdos son el cariño del público en cada uno de los escenarios, además de las experiencias de los viajes y conocer ciudades que no habíamos podido recorrer”, expresa su voz principal.

Invitación

El espectáculo promete una noche de baile y nostalgia, con un repertorio que revive los grandes éxitos de la cumbia chilena de los años 2000. “Esperamos que la gente vaya a disfrutar, que se olvide de los problemas del día a día. Que vayan con toda la intención de pasarlo bien, de bailar cumbia que rememora esas épocas del 2000, 2005, 2006, 2010 con todas las canciones del grupo”, explica Morales.

El show será este jueves, no antes de las 23:00 hrs en el escenario del restobar Lucky 7, en Dreams. El acceso es gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.


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