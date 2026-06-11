AGRUPACIÓN DE CUIDADORAS DE PUNTA ARENAS RECIBE SIGNIFICATIVA DONACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

En una iniciativa orientada a fortalecer el apoyo comunitario y reconocer la labor de quienes ejercen labores de cuidados no remunerados, Farmacias Cruz Verde concretó una donación a una agrupación de cuidadoras de Punta Arenas, con el objetivo de contribuir al bienestar y al presupuesto de las familias.

Esta entrega fue realizada a la agrupación de Mujeres Cuidadoras y con Discapacidad "Luchadoras Incansables", y que considera insumos, como pañales y productos de higiene personal, que permitirán aliviar parte de la carga que enfrentan las mujeres que cumplen un rol fundamental en el cuidado y acompañamiento de personas en situación de dependencia funcional.

Durante la entrega, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, destacó la participación que ha tenido la empresa, señalando que "Cruz Verde fue la primera cadena de farmacias en integrarse a la Red de Empresas Chile Cuida, creada por los ministerios de Desarrollo Social y Familia, y de la Mujer y la Equidad de Género, como una forma de contar con una red de entidades públicas y privadas que impulsen acciones de corresponsabilidad en materia de cuidados. Como Gobierno debemos hacernos cargo de impulsar políticas que se hagan cargo de una sociedad que envejece rápidamente y, que a su vez, presenta una baja tasa de natalidad. En ambos contextos demográficos, apoyar los cuidados resulta fundamental".

También, la encargada de local 24 Horas de Cruz Verde en Punta Arenas, Johana Adriazola Cortés, agregó que "esta donación surgió a través de una solicitud que efectuó la agrupación y que estamos concretando a través de nuestro Programa Red de Cuidados, que forma parte del compromiso social y sostenible de Farmacias Cruz Verde, y que nos permite conectar de manera directa con las personas que cuidan, porque sabemos que detrás de cada historia hay una entrega de amor y resiliencia. Con esta convicción, también dimos un paso importante al integrarnos a la Red de Empresas Chile Cuida, una alianza público-privada que nos permitirá seguir avanzando en este desafío".

Desde la organización beneficiaria "Luchadoras Incansables", su presidenta Ximena Jaramillo Gómez, valoró la iniciativa argumentando que "no solo representa un aporte material, sino también un reconocimiento al esfuerzo permanente de las cuidadoras, quienes desempeñamos un trabajo esencial para la vida de muchas familias. Esperamos que más empresas se puedan sumar, porque en la región existen muchas cuidadoras que de manera anónima y en soledad cumplen esta función".

Actualmente, en la región existen 2.051 personas cuidadoras acreditadas en el Registro Social de Hogares (RSH), de las cuales el 81,5 % son mujeres.