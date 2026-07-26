MINISTRO GARCÍA RUMINOT AFIRMA QUE EXSUBSECRETARIO JUAN PABLO RODRÍGUEZ PODRÍA REINCORPORARSE SI CONTRAMUESTRA RESULTA NEGATIVA

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, afirmó que el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, podría reincorporarse al Gobierno si la contramuestra del examen de drogas arroja un resultado negativo y se confirma un falso positivo.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado señaló que Rodríguez "es una persona muy querida, que cuenta con un enorme reconocimiento" y aseguró que el exsubsecretario ha manifestado que no consume drogas. Además, recordó que el examen realizado en abril obtuvo un resultado negativo.

García Ruminot sostuvo que, si se demuestra que el resultado inicial fue un error, corresponde "hacer justicia". En ese escenario, indicó que "lo más probable es que él va a ser llamado de nuevo al Gobierno", aunque precisó que no puede asegurar que retorne al mismo cargo que ocupaba antes de su salida.

Juan Pablo Rodríguez dejó la Subsecretaría de Hacienda el pasado jueves tras conocerse el resultado positivo del examen. Desde entonces, el cargo es ejercido de manera subrogante por Tomás Bunster, coordinador de Regulación Económica y jefe de Asesores de la cartera, mientras se espera el resultado de la contramuestra.