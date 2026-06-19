MINISTRO PODUJE ANUNCIA 14 DESALOJOS DE TOMAS "DESDE ARICA A MAGALLANES" POR INSTRUCCIÓN DE KAST

El ministro del Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que planean ejecutar 14 desalojos de tomas a lo largo del país, por orden del presidente de la República.

“En las tomas que tienen crimen organizado o que generan impactos negativos, o donde hay terrenos fiscales ocupados, nosotros vamos a tener que hacer desalojos“, señaló en diálogo con Radio Pudahuel.

“Tenemos que hacer 14 desalojos, nos instruyó el presidente de la República, desde Arica hasta Magallanes”, añadió el titular del Minvu.

Ministro Poduje anuncia 14 desalojos de tomas “desde Arica a Magallanes”

El secretario de Estado enumeró algunas tomas, como una en Magallanes que, según expuso, vierte sus aguas servidas sobre un jardín infantil y consultorio. “Tuvieron que cerrar ambos por el problema sanitario, entonces, ya estamos trabajando en los desalojos“, informó.

Poduje señaló que ellos se encargaban de dicho procedimiento, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social se preocupa de realizar el acompañamiento a niños y familias en general.

“Claramente hay que hacer un trabajo, primero, policial en muchos casos. Tenemos una toma muy complicada en Cerrillos. El alcalde Jhonny Yáñez, sus vecinos, viven aterrados por los disparos, por los fuegos artificiales, por las amenazas”, continuó.

El ministro nombró también un caso en la región del Bío Bío: “Cuando fui ahora a Concepción a ver dos tomas que tenían problemas, en una fuimos con los vecinos a ver la descarga de aguas servidas, y salieron los tipos de la toma a amenazarnos“.

“Eso no lo vamos a permitir. Ya estamos viendo el caso de una de esas tomas de Concepción, en terrenos del Serviu, así que vamos a desalojarlo. Estamos coordinando junto al alcalde y al delegado”, cerró.

Fuente: biobiochile.cl



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