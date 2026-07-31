ARCA HOGAR CONSOLIDA SU PROPUESTA PARA LLEVAR LA EXPERIENCIA HOTELERA AL HOGAR Y PRESENTARÁ SUS NOVEDADES EN ENPROTUR PATAGONIA 2026

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora de Arca Hogar, Camila Arancibia, junto a la encargada de Imagen y Tendencia, Javiera Cañón, dieron a conocer la evolución que ha experimentado la empresa durante sus más de dos años de funcionamiento en Punta Arenas, destacando su propuesta de combinar decoración, textiles y equipamiento hotelero con asesoría especializada para clientes particulares y el rubro turístico.

Durante la entrevista, Arancibia explicó que el origen del proyecto está estrechamente ligado a la experiencia familiar en el Hotel Río Serrano, en Torres del Paine, donde por más de dos décadas han trabajado en la industria hotelera.

"Arca hogar es una tienda ubicada en Zona Franca, ya llevamos más de 2 años. Y está dedicada por un lado a la decoración, a los textiles, a la casa, a ofrecer productos lindos para tu casa y también por otro lado con una línea hotelera. La idea es hacer de tu casa un hotel, por lo tanto, todos los productos que nosotros podemos ofrecer para los hoteles, para los hostales, Airbnb, etcétera, tú los puedes traer, llevar también a tu casa."

La directora señaló que la iniciativa nació como respuesta a las dificultades de abastecimiento que enfrentaba el sector turístico en Magallanes.

"Trabajando en el hotel siempre teníamos algunos inconvenientes de depender mucho de Santiago, por ejemplo, de no encontrar los productos que estábamos buscando tanto en calidad como también en cantidades. Entonces se nos ocurrió poder hacerlo nosotros, autoabastecernos nosotros y también dar esta oportunidad para la región, para otros hoteles, para otros Airbnb, otros alojamientos en general."

Esa experiencia, aseguró, también les ha permitido transformarse en un punto de asesoría para quienes están comenzando en el rubro del alojamiento.

"Lo positivo que tiene también Arca es que como nosotros tenemos esta experiencia, podemos asesorar a nuestros clientes. El hotelero sabe un poco más, pero el que tiene un Airbnb tal vez no, entonces podemos decirle qué tipo de sábana usar, qué almohada, qué es necesario. Hay cosas ya más técnicas como los topper, por ejemplo, de las camas. Entonces ahí estamos nosotros para poder entregarle esta información."

Arancibia destacó además que uno de los principales atributos valorados por los clientes es acceder a productos de estándar hotelero sin necesidad de comprarlos fuera de la región.

"A muchos les llama la atención que podamos contar con esta variedad y estándar hotelero que sea asequible para ellos también porque en verdad manejamos muy buenos precios. Tú puedas comprar en cantidades pequeñas a un precio bueno o conveniente, que no tengas que comprarlo en Santiago, que lo tengas que comprar aquí."

Redes sociales con atención personalizada

Otro de los temas abordados fue el crecimiento de la presencia digital de Arca Hogar. La encargada de Imagen y Tendencia, Javiera Cañón, explicó que las redes sociales se han convertido en un canal directo de comunicación con los clientes.

"Yo resumiría en esa palabra: las redes sociales son muy personalizadas. La gente nos escribe todos los días: 'me gustó', 'no me gustó', 'necesito saber si llegó tal producto o no'. Entonces la comunicación fluye de manera muy cercana con las redes sociales."

Añadió que los contenidos relacionados con recetas, decoración y tutoriales son los que generan mayor interacción.

"Hemos tenido una aceptación increíble, por ejemplo, en todo lo que es recetas, tips, tutoriales. Ese tipo de cosas a la gente le gusta mucho y es increíble cómo marcan y dan ideas y llegan a la tienda pidiendo la misma idea."

Enprotur Patagonia 2026

Las representantes de Arca Hogar también adelantaron su participación en Enprotur Patagonia 2026, donde presentarán soluciones para hoteles, hostales y alojamientos turísticos, además de sus nuevas líneas de productos.

Camila Arancibia anunció que una de las principales novedades será la incorporación de la marca española La Chinata, tanto en su línea gourmet como en amenities y productos para hotelería.

"Este 5 y 6 de agosto vamos a estar en Enprotur. El día 5 es más enfocado para la gente que tiene hoteles y el día 6 durante la mañana nos pueden visitar personas de afuera que quieran conocer también los productos. Estamos con una súper novedad este año, que es la marca La Chinata, que se divide en dos. Una es la parte gourmet, donde aquí el rey es el aceite de oliva, que ha tenido una súper buena recepción tanto para la gente en su casa como también para los hoteles."

La directora explicó además que las nuevas tendencias de la industria apuntan a reducir los residuos mediante envases recargables.

"Hoy día en hotelería no se usa el champú chiquitito, el bálsamo chiquitito, que finalmente es mucha basura. Entonces hoy día lo que es tendencia son recargas, botellas grandes, donde tú puedas tener una recarga y seguir usando finalmente la misma botella."

Por su parte, Javiera Cañón destacó la positiva recepción que ha tenido la marca entre los clientes de la región.

"Ha sido increíble La Chinata. Son productores y es un aceite de oliva de muy buena calidad en todo, entonces cada producto que ellos tienen mantiene ese mismo estándar. El aceite es increíble, es extra virgen, tiene una acidez de 0,2, es prensado en frío, es muy sabroso sin ser fuerte."

Invitación a conocer la experiencia Arca

Finalmente, ambas ejecutivas extendieron una invitación a visitar las dos tiendas de Arca Hogar, recorrer sus plataformas digitales y conocer tanto su propuesta para el hogar como las soluciones especializadas para la industria turística.

"Tenemos nuestra tienda principal, después tenemos la tienda del módulo central, local 254, que es justo la subida de la escalera mecánica. Y nuestras redes sociales Instagram es Arca Hogar; ahí van a encontrar a diario historias o reels, post. Siempre estamos subiendo todas las novedades."

Asimismo, Javiera Cañón invitó a la comunidad a seguir el contenido digital que desarrolla la empresa.

"Los invito a todos a que vayan a nuestras tiendas, a que conozcan nuestros productos, a que prueben el aceite de oliva que está buenísimo. Hay degustación para todos los que todavía no lo conocen y en nuestras redes estamos con harto contenido, harta información. Tenemos muchas recetas, tips de decoración y en las tiendas también tenemos a nuestras chicas que atienden de lujo, asesoran a cada cliente, es muy personalizado."



