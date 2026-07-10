DIPUTADO RIQUELME APUNTA AL GOBIERNO REGIONAL POR LA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA: "NO PODEMOS NUEVAMENTE ENTREGAR A DEDO EL CONTRATO"

El diputado por Magallanes del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci, participó la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó diversos temas de la contingencia nacional y regional, entre ellos el proyecto para modificar el sistema de acceso a la educación, la situación del empleo en Magallanes, el desarrollo productivo de la región, la visita de la ministra de Desarrollo Social a Puerto Williams y la futura licitación de la concesión de Zona Franca.

Desde Santiago, donde se encuentra cumpliendo actividades legislativas, el parlamentario explicó que el Ejecutivo ingresó una iniciativa para modificar el actual sistema de admisión escolar, cuestionando el mecanismo vigente.

"Lo que se quiere justamente modificar este sistema que tan perjudicial ha sido para todas las familias chilenas", afirmó, agregando que la intención es priorizar a las familias y a los estudiantes por sobre el actual mecanismo de asignación.

Respecto de la reciente visita de la ministra de Desarrollo Social y Familia a Puerto Williams, Riquelme destacó el despliegue territorial del Gobierno y valoró que la autoridad realizara su cuenta pública en la capital de la Provincia Antártica.

El diputado señaló que acompañó la agenda ministerial, oportunidad en la que sostuvo reuniones con el alcalde, el delegado provincial y organizaciones sociales para conocer las principales necesidades del territorio.

Entre los avances mencionó la solución para las licencias médicas asociadas a traslados hacia Punta Arenas, además de comprometer gestiones respecto de problemas de vialidad y materias vinculadas a la pesca artesanal.

Asimismo, aseguró que busca mantener una presencia permanente en las provincias de la región.

"Lo que nos pide la gente es que los parlamentarios estén cerca de los problemas cotidianos de la gente y que vayan al territorio", sostuvo.

En materia económica, el parlamentario manifestó su preocupación por el aumento del desempleo en Magallanes y señaló que sostuvo conversaciones con la delegada presidencial para acelerar proyectos de inversión pública que ya se encuentran en cartera.

A su juicio, la recuperación del empleo depende principalmente del desarrollo de inversiones privadas.

"El único que crea empleos es la inversión privada", afirmó, indicando que el Estado genera únicamente empleos temporales asociados a la ejecución de obras públicas.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el futuro del hidrógeno verde en la región. Riquelme reiteró sus cuestionamientos al desarrollo de esa industria, señalando que las condiciones actuales del mercado internacional no permiten proyectar su consolidación en el corto plazo.

"Yo fui uno de los primeros en señalar que el tema del hidrógeno verde era un bluff", expresó.

En esa línea, sostuvo que Magallanes debe enfocar sus esfuerzos productivos en otras actividades económicas.

"Yo creo que principalmente en la ganadería y los hidrocarburos", indicó, agregando que la salmonicultura debe transformarse en uno de los principales motores de crecimiento regional.

Según el diputado, "la industria de salmonicultura debe ser el motor de crecimiento" y sostuvo que la región podría convertirse en el principal productor mundial si existen condiciones para la inversión.

Finalmente, Riquelme abordó la situación de Zona Franca, insistiendo en la necesidad de fortalecer la fiscalización del actual contrato de concesión y cuestionando la posibilidad de una negociación directa para el futuro proceso.

"Es un contrato que se tiene que ser renovado o licitado, mejor dicho, en tres años más; es impresentable que el gobernador regional salga públicamente señalando que está negociando con la actual administración el futuro contrato, cuando lo que corresponde acá es una licitación abierta", afirmó.

El parlamentario recordó que, según indicó, ya recurrió a los tribunales para obtener información relacionada con la concesión, señalando que continuará impulsando acciones de fiscalización con el objetivo de conocer los resultados económicos del contrato y el destino de los recursos que recibe el Gobierno Regional.

Durante la entrevista, Riquelme sostuvo que el propósito es recuperar el objetivo original del régimen franco.

"La meta es que nuevamente el espíritu de la Zona Franca vuelva a lo que siempre fue: beneficio a toda la familia de los magallánicos y no el beneficio de una empresa y beneficio del gobernador de turno", concluyó.





​

