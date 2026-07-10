MINVU FORTALECE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA CONSTRUIR VIVIENDAS MÁS EFICIENTES Y CONFORTABLES EN MAGALLANES

Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales vinculados al desarrollo habitacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizó en Punta Arenas una jornada de capacitación sobre la Nueva Reglamentación Térmica, normativa que establece mayores exigencias para el diseño y construcción, con énfasis en la eficiencia energética, el confort interior y la calidad de vida de las familias.

La actividad fue organizada por SERVIU Magallanes, con la colaboración de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del Minvu, y convocó a representantes de Entidades Patrocinantes, Prestadores de Asistencia Técnica, Direcciones de Obras Municipales, constructoras y profesionales del área, además de funcionarias y funcionarios del ministerio en la región.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó que esta instancia organizada permite entregar de primera fuente los fundamentos y alcances de la modificación a la norma térmica contenida en el Decreto Supremo N° 15 y que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

“Contamos con una amplia asistencia de empresas contratistas, entidades patrocinantes, colegio de arquitectos y funcionarios públicos encargados de cumplir la nueva reglamentación térmica en las diferentes etapas de diseño, construcción y fiscalización de proyectos habitacionales, lo que da cuenta del interés genuino de contribuir a la mejora constructiva orientada al mayor confort y eficiencia energética, tan relevantes en una zona climática como Magallanes”, valoró la autoridad.

La capacitación abordó la correcta interpretación y aplicación del Decreto Supremo N° 15 (V. y U.) de 2021, que modifica el artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y que se encuentra vigente desde el 28 de noviembre de 2025. La normativa incorpora exigencias relacionadas con el comportamiento térmico de la envolvente de las edificaciones, incluyendo techumbres, muros, pisos ventilados, puertas, ventanas, sobrecimientos, ventilación, infiltraciones de aire y control de la condensación.

El director regional (s) del SERVIU, Omar González Asenjo, destacó la importancia de generar espacios de actualización para quienes participan en el desarrollo y revisión de proyectos habitacionales.

"Esta norma impone nuevos estándares térmicos para la construcción de viviendas. Es importante que los profesionales que presentan proyectos, que revisan y que están relacionados con la normativa térmica puedan hacer sus preguntas y plantear la casuística relacionada con la nueva normativa que se está aplicando. Esto va en directo beneficio de las familias que harán uso de las viviendas, ya que no sólo genera un mayor confort térmico, sino también una mayor economía en los gastos de electricidad y calefacción, porque cada vivienda será más eficiente", comentó.

Nuevas exigencias

La jornada fue impartida por Camilo Lanata Giralt, arquitecto y encargado de la Unidad de Habitabilidad y Eficiencia Energética de la DITEC, quien explicó que la actividad buscó preparar a los distintos actores del sector para enfrentar la implementación de las nuevas exigencias.

“La idea es preparar a todos los actores del sector: constructoras, inmobiliarias, entidades patrocinantes y proyectistas, tanto para la ejecución como para la acreditación de estas nuevas exigencias. Magallanes tiene un estándar particular por su clima. La rigurosidad de sus condiciones requiere calidad en la ejecución y también en los diseños de las viviendas, por lo que creo que es una de las regiones más preparadas para adoptar estos nuevos estándares", explicó

El profesional agregó que las modificaciones representan un avance importante para el desarrollo de viviendas de mayor calidad: “El desafío es lograr diseños adecuados para este clima y resolver aspectos como la ventilación en ciudades como Punta Arenas, considerando el viento y la lluvia. Es un bonito desafío para los proyectistas y para los equipos de SERVIU llegar a soluciones que no sólo cumplan la norma, sino que respondan adecuadamente a las condiciones climáticas".

“Tendremos que prepararnos”

Macarena Salas, representante de la directiva del Colegio de Arquitectos Delegación Zonal Magallanes, destacó la utilidad de la jornada y el espacio generado para resolver dudas.

"La capacitación estuvo muy buena porque es importante que se realicen este tipo de instancias presenciales. Es muy distinto poder hacer preguntas e intercambiar experiencias. Todos entendemos la importancia de implementar estos cambios porque son necesarios. Nuestra inquietud tiene relación con la realidad de la zona y con el impacto que esto puede tener en los costos. Todos los profesionales tendremos que prepararnos porque se trata de una normativa nueva y será un proceso natural de adaptación, aunque en Magallanes probablemente tendrá una implicancia económica mayor que en otras regiones”, agregó.

Desde el sector privado, el arquitecto de la Inmobiliaria Salfa Austral, Alejandro González, valoró la instancia de capacitación y el trabajo conjunto impulsado por el Minvu. "Fue una actividad muy interesante y bien detallada, directamente presentada por quienes elaboraron la norma, y eso es muy importante. Nos ayuda a alinearnos y a seguir desarrollando los proyectos de la región con un trabajo coordinado", contó.

Finalmente, María Constanza Iribarra, contraparte regional de Calificación Energética y fiscalizadora técnica de obras de SERVIU Magallanes, señaló que la capacitación entrega una base técnica para la implementación de la normativa.

"Me pareció una muy buena jornada porque abordó de forma general toda la nueva reglamentación y, además, explicó cómo podemos acreditar cada uno de los nuevos requerimientos. Es lo básico que se necesita para empezar a aplicar la norma en la región, donde todavía estamos un poco más atrasados respecto de este proceso", señaló.

Con esta capacitación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo continúa fortaleciendo las capacidades técnicas de los equipos públicos y privados que participan en el desarrollo habitacional, favoreciendo una implementación uniforme de la Nueva Reglamentación Térmica y contribuyendo a la construcción de viviendas más eficientes, confortables para las familias y adecuadas a las condiciones climáticas de Magallanes.