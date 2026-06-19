REPRESENTANTES HABITACIONALES VALORAN AVANCES PARA REABRIR LA EP MUNICIPAL

La Municipalidad de Punta Arenas sostuvo una reunión con representantes de la Agrupación Magallanes Mi Futuro y otras organizaciones habitacionales de la comuna para informar los avances obtenidos tras las gestiones realizadas en Santiago por el alcalde Claudio Radonich y la consejera regional Roxana Gallardo, orientadas a concretar la reapertura de la Entidad Patrocinante (EP) Municipal durante los próximos meses.

El encuentro permitió dar cuenta de los compromisos adquiridos por autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a la modificación de la normativa que actualmente impide el funcionamiento de esta herramienta, considerada clave para apoyar a las familias en sus procesos de postulación a la vivienda.

En ese contexto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que esta gestión surgió tras la reunión que sostuvieron ocho agrupaciones habitacionales de la región con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, instancia en la que se planteó la necesidad de recuperar el trabajo que anteriormente desarrollaba la Entidad Patrocinante Municipal. "Hay que recordar que trabajamos de muy buena forma durante años y hoy existen más de 2.200 familias que viven en casas amplias, de buena calidad y en bonitos barrios gracias a ese trabajo. Lamentablemente, durante el gobierno anterior hubo cambios normativos que terminaron afectando el acceso de muchas familias y obligaron al cierre de la Entidad Patrocinante Municipal", señaló.

El jefe comunal indicó que, tras la reunión sostenida la semana pasada con la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar; el gobierno comprometió cambios que permitirían volver a las condiciones que existían anteriormente, incorporando nuevamente a familias de clase media, vecinos mayores y personas con discapacidad. "Una vez que se concrete esta modificación, vamos a reabrir la Entidad Patrocinante Municipal para que exista orden, fiscalización y acompañamiento a las familias. La Municipalidad es un socio confiable para los vecinos y también una garantía de que los proyectos se desarrollen con estándares adecuados de calidad", afirmó.

Radonich agregó que, de cumplirse los plazos comprometidos por el Ministerio, la reapertura podría concretarse dentro de los próximos meses, permitiendo retomar el trabajo con cerca de mil familias representadas por las agrupaciones habitacionales que impulsaron esta solicitud. "Lo que buscamos es volver a tener reglas claras y transparentes, incorporando a la clase media, a las personas mayores y a quienes presentan alguna discapacidad. Esperamos que durante julio estén las condiciones para avanzar y, posteriormente, reabrir la EP Municipal para acompañar a las familias hasta que puedan recibir las llaves de su vivienda", agregó.

La consejera regional Roxana Gallardo destacó que el eventual retorno de la Entidad Patrocinante Municipal representa una señal de protección y respaldo para quienes buscan acceder a una vivienda. "Cuando las instituciones funcionan, las familias son las beneficiadas. La entidad patrocinante es la organización que acompaña a las personas y les entrega respaldo durante todo el proceso. Postular a una vivienda es gratuito y cuando estas instituciones no están disponibles aparecen personas que cobran por representar a las familias, generando situaciones que muchas veces terminan perjudicándolas", manifestó.

Gallardo valoró además que el Estado vuelva a asumir un rol más activo en estos procesos habitacionales. "Las familias deben estar respaldadas por instituciones públicas. Tenemos mucha esperanza en que esto funcione y podamos volver a trabajar de manera directa con quienes llevan años esperando una solución habitacional", indicó.

Por su parte, la representante de la Agrupación Magallanes Mi Futuro, Marcela Oyarzo, valoró los avances informados durante la reunión y destacó el impacto que podrían tener para cientos de familias de la región. "Llevamos prácticamente cinco años trabajando para que esto avance y hoy nos vamos con esperanza. Somos ocho agrupaciones unidas y representamos a más de 800 familias. Hemos realizado un enorme esfuerzo y vemos una posibilidad concreta de que la Municipalidad vuelva a ser Entidad Patrocinante y podamos trabajar junto a ellos", expresó.

Oyarzo señaló que las agrupaciones cuentan con importantes avances para continuar desarrollando sus proyectos habitacionales. "Tenemos más de $560 millones reunidos para la compra de terrenos. Para nosotros es muy importante contar con el respaldo del municipio porque entrega confianza y transparencia. Esta es una noticia positiva no solo para nuestra agrupación, sino para muchas familias que siguen esperando una vivienda", concluyó.