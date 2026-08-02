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2 de agosto de 2026

FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA CERRÓ SU XLV EDICIÓN CON ÁLVARO HENRÍQUEZ & PETTINELLIS Y LA PREMIACIÓN DE LA COMPETENCIA

El tradicional certamen culminó con una masiva asistencia en el Gimnasio de la Confederación, la presentación de Álvaro Henríquez & Pettinellis y la premiación de las canciones ganadoras de la competencia folclórica.

TERCERA NOCHE DE FESTIVAL (27)

Con un Gimnasio de la Confederación repleto, la presentación de Álvaro Henríquez & Pettinellis y la premiación de las mejores composiciones en competencia, este sábado finalizó la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia. La última jornada reunió a cientos de asistentes para el cierre de uno de los eventos culturales más tradicionales de Punta Arenas.

La programación comenzó con la presentación del Ballet Folclórico Municipal y continuó con los espectáculos de Héctor Pávez; Colivoro, Agüero Manquemilla y Los de la Isla, para finalizar con el show de Álvaro Henríquez & Pettinellis, quienes cerraron el certamen con un repertorio que hizo cantar al público presente.

En la competencia, el jurado otorgó el primer lugar a "La Mansa Fiesta Mitológica", de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes. El segundo lugar fue para "Curanto de mis Recuerdos", de Daniel Felipe Graglia, interpretada por David Toledo Trío, mientras que Sol Naveillán recibió el reconocimiento a Mejor Intérprete por "Ay Mijo que nos Cuenta", de Luis Venegas Bravo.

Durante el festival también se realizaron reconocimientos al periodista Nelson "Chito" Reyes por su trayectoria en las comunicaciones regionales; al Conjunto Folclórico Alborada de Salfa por sus 40 años de trayectoria; al dirigente y cultor chilote Juan Quinchamán, de manera póstuma; y al Taller Alturas, que conmemoró los 50 años de su obra "Canto a Magallanes". Según informó la Municipalidad de Punta Arenas, las transmisiones digitales del certamen alcanzaron cerca de 120 mil visualizaciones durante las tres jornadas.

Patricio González

"LA MANSA FIESTA MITOLÓGICA" GANÓ EL XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

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"LA MANSA FIESTA MITOLÓGICA" GANÓ EL XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

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​La obra de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes, obtuvo el máximo reconocimiento del tradicional certamen. "Curanto de mis Recuerdos" logró el segundo lugar y Sol Naveillán fue distinguida como Mejor Intérprete.

​La obra de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes, obtuvo el máximo reconocimiento del tradicional certamen. "Curanto de mis Recuerdos" logró el segundo lugar y Sol Naveillán fue distinguida como Mejor Intérprete.

Patricio González
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