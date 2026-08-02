FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA CERRÓ SU XLV EDICIÓN CON ÁLVARO HENRÍQUEZ & PETTINELLIS Y LA PREMIACIÓN DE LA COMPETENCIA

Con un Gimnasio de la Confederación repleto, la presentación de Álvaro Henríquez & Pettinellis y la premiación de las mejores composiciones en competencia, este sábado finalizó la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia. La última jornada reunió a cientos de asistentes para el cierre de uno de los eventos culturales más tradicionales de Punta Arenas.

La programación comenzó con la presentación del Ballet Folclórico Municipal y continuó con los espectáculos de Héctor Pávez; Colivoro, Agüero Manquemilla y Los de la Isla, para finalizar con el show de Álvaro Henríquez & Pettinellis, quienes cerraron el certamen con un repertorio que hizo cantar al público presente.

En la competencia, el jurado otorgó el primer lugar a "La Mansa Fiesta Mitológica", de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes. El segundo lugar fue para "Curanto de mis Recuerdos", de Daniel Felipe Graglia, interpretada por David Toledo Trío, mientras que Sol Naveillán recibió el reconocimiento a Mejor Intérprete por "Ay Mijo que nos Cuenta", de Luis Venegas Bravo.

Durante el festival también se realizaron reconocimientos al periodista Nelson "Chito" Reyes por su trayectoria en las comunicaciones regionales; al Conjunto Folclórico Alborada de Salfa por sus 40 años de trayectoria; al dirigente y cultor chilote Juan Quinchamán, de manera póstuma; y al Taller Alturas, que conmemoró los 50 años de su obra "Canto a Magallanes". Según informó la Municipalidad de Punta Arenas, las transmisiones digitales del certamen alcanzaron cerca de 120 mil visualizaciones durante las tres jornadas.