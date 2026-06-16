PRIMERA COPA MUNICIPAL DE INVIERNO DE FÚTBOL - PUQ 2026 SUMA CUATRO FECHAS DISPUTADAS Y MANTIENE EN COMPETENCIA A MÁS DE 350 DEPORTISTAS

​La Primera Copa Municipal de Invierno Fútbol PUQ 2026 completó exitosamente sus primeras cuatro fechas de competencia, consolidándose como una instancia deportiva orientada a fomentar la participación, la convivencia y el desarrollo del fútbol comunal durante la temporada invernal.



El certamen es organizado por la Fundación para el Desarrollo del Deporte y la Recreación de la Comuna de Punta Arenas, y cuenta con el apoyo de la Confederación Deportiva de Magallanes, la Liga Popular de Fútbol Arturo Prat Chacón y la Asociación de Fútbol Punta Arenas, reuniendo a equipos 17 equipos en categoría todo competidor, en una competencia de carácter no federado que se desarrolla durante todos los fines de semana del mes de junio.



Las primeras jornadas se llevaron a cabo en los recintos deportivos dispuestos para el campeonato, permitiendo que los jugadores de distintos equipos de la comuna pudieran medirse en un entorno marcado por el respeto, la sana competencia y el espíritu deportivo. La iniciativa, además, busca fortalecer la identidad comunal, promover la práctica sistemática del fútbol y generar espacios que contribuyan al desarrollo deportivo local durante una temporada en que regularmente no se practica el deporte al aire libre.



Las inscripciones para el torneo se realizaron de manera completamente gratuita y actualmente se encuentran cerradas, tras completarse la totalidad de los cupos disponibles para la presente edición, destacando la alta convocatoria e interés por participar. La respuesta de la comunidad deportiva permitió conformar una competencia que ha registrado una activa participación tanto de deportistas como de sus familias y seguidores.



En este contexto, Claudio Radonich, alcalde de la comuna de Punta Arenas, destacó la relevancia que ha tenido el desarrollo de las primeras fechas del campeonato y el impacto que esta instancia ha generado en la comunidad deportiva local:



“Como Fundación municipal y como municipalidad es fundamental trabajar con todos los deportes, con los equipos, darle más musculo a los grupos que están organizados en torno a las distintas disciplinas. Así, nos estamos haciendo parte por primera vez con el fútbol, en este campeonato de futbol 11, en que fue muy potente la convocatoria. Se inscribieron 17 equipos, 350 jugadores y quedaron fuera trece equipos, porque tenemos un total de 9 fechas, que son 9 fines de semana y no nos daba, debido a que hay más campeonatos de las distintas ligas que organizamos y que se juegan en nuestra ciudad.”



“Este es un aporte totalmente gratis, la inscripción no tuvo costo, lo que buscamos es justamente promover la actividad deportiva. Así que vamos a estar todos estos fines de semana de junio con este campeonato que finalmente termina el 29 de junio con la gran final, que coincide con otras actividades de invierno como el chapuzón.” Finalizó el alcalde, destacando el carácter invernal del torneo, que se enmarca dentro de las actividades que buscan celebrar la gélida temporada en Magallanes.



En relación con la positiva respuesta de los equipos y el nivel de participación registrado durante las primeras jornadas, Jonathan Mansilla, director ejecutivo de la fundación de deportes de la comuna, valoró la convocatoria alcanzada por el certamen y destacó el trabajo colaborativo entre las distintas instituciones que han hecho posible el desarrollo de esta inédita competencia invernal.



“Estamos muy contentos con la convocatoria que ha tenido este campeonato, la primera copa de invierno de futbol, donde tenemos a 350 deportistas participando en dos estadios de la comuna, en la Confederación Deportiva y en la Liga Popular, a quienes también agradecemos por facilitar los recintos porque esto es un esfuerzo mancomunado para promover el futbol en invierno que usualmente no es muy común, pero demostramos que se puede.” Señaló Mansilla.





La competencia continuará desarrollándose durante los próximos fines de semana de junio, manteniendo su programación en el Estadio Ramón Cañas Montalva de la Confederación Deportiva de Magallanes y en el Estadio de la Liga Popular Arturo Prat Chacón, escenarios que han recibido los encuentros disputados hasta la fecha.





Desde la organización se reiteró la invitación a toda la comunidad a asistir y apoyar a los equipos participantes. El ingreso a los encuentros es completamente gratuito, por lo que vecinos, familias y aficionados al fútbol podrán disfrutar de los partidos y acompañar el desarrollo de una competencia que busca fortalecer el deporte local.



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​Tabla de posiciones.



Tras las primeras cuatro fechas disputadas, la clasificación parcial del campeonato es la siguiente:



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​A medida que avanza la Primera Copa Municipal de Invierno Fútbol PUQ 2026, la competencia continúa consolidándose como un espacio de encuentro deportivo para la comunidad puntarenense, proyectando un cierre de campeonato que promete mantener el interés de participantes y espectadores hasta la definición de los equipos que disputarán los principales reconocimientos del torneo.



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