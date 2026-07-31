PRIMERA NOCHE DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA TUVO CUECA, RANCHERAS, COMPETENCIA Y HOMENAJE A “CHITO” REYES

En el Gimnasio de la Confederación Deportiva de Punta Arenas se dio inicio a la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia, tradicional encuentro musical que volvió a reunir al público magallánico en torno a la música, la competencia y las expresiones culturales del territorio.

La primera jornada fue conducida por los animadores Óscar España y Paola Tapia, quienes acompañaron una noche que tuvo la participación del grupo municipal, además de la presentación de Silvanita y Los del Quincho, agrupación que llevó mucha cueca al escenario Alfonso “Cocho” Cárcamo y se quedó con el primer Ovejero y Ñandú del público.

También fue parte de la noche el grupo local 7 de Julio, que dio continuidad a la programación artística, mientras que el cierre estuvo a cargo de Reina Isabel, banda ranchera femenina que coronó la primera jornada con una presentación que hizo vibrar al público asistente.

Durante la noche inaugural también se escucharon temas de la competencia folclórica, corazón histórico del certamen. En esta versión participan doce composiciones, con representantes de Punta Arenas, otras ciudades de Chile, Argentina y México, que buscarán avanzar hacia la gran final del festival.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al periodista y comunicador magallánico Nelson “Chito” Reyes, reconocido por su trayectoria en los medios, su aporte a las comunicaciones y su vínculo con la memoria cultural y social de la región.

El punto llamativo de la jornada ocurrió antes de la presentación de Silvanita y Los del Quincho, cuando uno de sus integrantes no pudo subir al escenario debido a una orden judicial pendiente que debió aclarar ante Carabineros. Pese a ello, la agrupación realizó su presentación y fue reconocida por el público en una primera noche que ya quedó marcada en la historia del Festival Folclórico en la Patagonia.

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