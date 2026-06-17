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17 de junio de 2026

¡LA PATAGONIA SUENA FUERTE EN PUERTO NATALES JUNTO A JULIO ARGENTINO DÍAZ!

​El próximo viernes 19 de junio a las 22:00 horas, la comunidad natalina vivirá una velada íntima cargada de identidad, emoción y raíces.

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La música patagónica se toma el escenario de Bonitos Delivery con un encuentro único e irrepetible. Por primera vez, llega desde Punta Arenas uno de los grandes referentes del folclor regional: Julio Argentino Díaz 

El próximo viernes 19 de junio a las 22:00 horas, la comunidad natalina vivirá una velada íntima cargada de identidad, emoción y raíces. Julio Argentino Díaz presentará un repertorio que combina sus composiciones originales con clásicos del canto popular que han marcado generaciones en la Patagonia.

- Sólo 30 cupos disponibles en preventa.  
- Valor: $5.000  
- Reservas: WhatsApp +56 9 7619 5578  
Invitados de Lujo
La noche contará con artistas que sumarán energía y talento:  
- Vagablop abrirá el show con nuevas creaciones propias y una sorpresa especial.  
- Ariel Torres acompañará en las percusiones, aportando fuerza rítmica y color a la velada. 
 
Detalles del Evento
Lugar: Bonitos Delivery, Tomás Rogers #26, Puerto Natales  
 Fecha: Viernes 19 de junio  
Hora: 22:00 hrs  

Un panorama imperdible para abrigar el alma con buena música, comida rica y el mejor ambiente. La invitación está hecha: ¿con quién vas a ir? Etiqueta a tu partner de peñas y fogatas, y prepárate para celebrar la identidad patagónica en su máxima expresión.  


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