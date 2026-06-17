17 de junio de 2026
¡LA PATAGONIA SUENA FUERTE EN PUERTO NATALES JUNTO A JULIO ARGENTINO DÍAZ!
El próximo viernes 19 de junio a las 22:00 horas, la comunidad natalina vivirá una velada íntima cargada de identidad, emoción y raíces.
La música patagónica se toma el escenario de Bonitos Delivery con un encuentro único e irrepetible. Por primera vez, llega desde Punta Arenas uno de los grandes referentes del folclor regional: Julio Argentino Díaz
El próximo viernes 19 de junio a las 22:00 horas, la comunidad natalina vivirá una velada íntima cargada de identidad, emoción y raíces. Julio Argentino Díaz presentará un repertorio que combina sus composiciones originales con clásicos del canto popular que han marcado generaciones en la Patagonia.
- Sólo 30 cupos disponibles en preventa.
- Valor: $5.000
- Reservas: WhatsApp +56 9 7619 5578
Invitados de Lujo
La noche contará con artistas que sumarán energía y talento:
- Vagablop abrirá el show con nuevas creaciones propias y una sorpresa especial.
- Ariel Torres acompañará en las percusiones, aportando fuerza rítmica y color a la velada.
Detalles del Evento
Lugar: Bonitos Delivery, Tomás Rogers #26, Puerto Natales
Fecha: Viernes 19 de junio
Hora: 22:00 hrs
Un panorama imperdible para abrigar el alma con buena música, comida rica y el mejor ambiente. La invitación está hecha: ¿con quién vas a ir? Etiqueta a tu partner de peñas y fogatas, y prepárate para celebrar la identidad patagónica en su máxima expresión.
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