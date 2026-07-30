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30 de julio de 2026

PROCHILE ABRE CONVOCATORIA 2027 DE CONCURSOS PARA IMPULSAR LAS EXPORTACIONES DE MAGALLANES

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 18 de agosto y podrán realizarse a través del sitio web de ProChile, en: www.prochile.gob.cl/herramientas/concursos.

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​Empresas y asociaciones gremiales de la región podrán postular a los concursos Silvoagropecuario, Industrias Creativas y Servicios, que contemplan recursos para cofinanciar estrategias de promoción internacional.

 
El fortalecimiento de la oferta exportadora regional y la apertura de nuevas oportunidades en los mercados internacionales son los principales objetivos de la nueva convocatoria 2027 de los concursos Silvoagropecuario, Industrias Creativas y Servicios de ProChile, cuyas postulaciones ya se encuentran abiertas para empresas y asociaciones gremiales de todo el país.

 
Estas herramientas de apoyo buscan cofinanciar acciones de promoción internacional que permitan aumentar las exportaciones, diversificar los mercados de destino y fortalecer el posicionamiento de los productos y servicios chilenos con mayor valor agregado.

 
En el caso del Concurso Silvoagropecuario, este es financiado por el Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias del Ministerio de Agricultura y administrado por ProChile, contempla cerca de $2.000 millones para la convocatoria 2027. Los recursos permitirán cofinanciar hasta un 60% de los proyectos de micro y pequeñas empresas y hasta un 50% para medianas empresas, con aportes de hasta $8 millones para iniciativas individuales y $16 millones para proyectos asociativos.

 
El Seremi de Agricultura de Magallanes, Juan Ignacio Cavada, destacó que “este concurso considera doce líneas de apoyo destinadas a promover alimentos frescos y procesados, productos pecuarios y forestales no industriales, privilegiando bienes con mayor valor agregado y estrategias orientadas al posicionamiento internacional”.

 
La directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, invitó a las empresas y gremios de la región a aprovechar esta oportunidad. "Estos concursos representan una herramienta concreta para que las empresas y asociaciones gremiales de Magallanes puedan fortalecer su presencia en los mercados internacionales, desarrollar estrategias de promoción más ambiciosas y ampliar sus oportunidades de negocio", destacó.

 
La autoridad regional agregó que la experiencia de convocatorias anteriores demuestra el impacto de este instrumento. "En la versión pasada, la Asociación de Ganaderos de Magallanes, Asogama, se adjudicó recursos para desarrollar acciones de promoción internacional, lo que refleja el potencial que tienen nuestros gremios para fortalecer la presencia de la oferta regional en mercados estratégicos", señaló.

 
En tanto, los concursos de Industrias Creativas y Servicios están dirigidos a asociaciones gremiales regionales y nacionales, con fondos de $150 millones para cada convocatoria. En ambos casos, el cofinanciamiento alcanza hasta el 50% del proyecto, con un aporte público máximo de $25 millones para iniciativas sectoriales que contribuyan al crecimiento, la diversificación y la internacionalización de estos sectores.

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