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30 de julio de 2026

70 MIL DEUDORES YA REGULARIZARON EL CAE: TGR RECUERDA PAGO DE CONVENIOS PARA EVITAR ACCIONES JUDICIALES

​Con el fin de aumentar la suscripción de acuerdos, la institución destaca facilidades para el pago del pie inicial y reducción de cuotas.

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La Tesorería General de la República (TGR) hizo un llamado urgente a las personas deudoras del Crédito con Aval del Estado (CAE) a ponerse al día y suscribir nuevos convenios de pago, aprovechando las facilidades vigentes orientadas a aliviar la carga financiera de las familias.

 

TGR busca ofrecer a las y los contribuyentes alternativas concretas para ordenar su carga financiera y proteger la estabilidad de sus hogares, facilitando el acceso a mecanismos de regularización que eviten acciones de cobranza judicial y garanticen una mayor tranquilidad.

 

Estado de convenios

A la fecha se ha registrado una recaudación total de $109.310.198.692. Si bien hay más de 62 mil convenios suscritos, existen 1.175 convenios caducados, de los cuales la gran mayoría (836 casos) ya cuentan con una demanda activa y se irá avanzando en el proceso de cobro. De cara al término del mes de julio, es clave recordar que la fecha de vencimiento es el último día de cada mes. Por ello, la institución hizo un llamado a mantener su convenio vigente pagando sus cuotas hasta la fecha mencionada.

 

Facilidades del convenio CAE

Para incentivar la suscripción de nuevos acuerdos, TGR enfatizó que las condiciones actuales permiten flexibilizar significativamente el pago del pie inicial, lo que a su vez impacta de manera directa en la disminución del monto y la cantidad de cuotas mensuales.

 

Para ponerse al día, el convenio incluye facilidades adaptadas a los recursos disponibles: las cuotas mensuales no superarán el 10% de los ingresos mensuales y ya no tendrán que pagar un 10% de pie inicial. Ahora dependerá de su sueldo; si gana menos de $1 millón, puede comenzar un convenio desde tan solo 1 UTM ($71.649), mientras que para rentas entre $1 y $2 millones, el pie máximo será de $1 millón, y para ingresos superiores a $2 millones, éste no superará el techo de $1,5 millones.

 

Asimismo, los deudores tienen la libertad de personalizar el pie según sus posibilidades ya que si así lo desea, puede ajustar un pie mayor a los límites propuestos. De esta forma, si opta por entregar un pie más alto, podría terminar el convenio en menos tiempo o abarcar un porcentaje mayor de su deuda en un solo convenio.

 

Esta es una alternativa pensada para cuidar la economía familiar y permite la regularización de la deuda con cuotas que puedan ser sostenibles en el tiempo. A la fecha, el balance de recaudación refleja que más de 18.700 usuarios ya han normalizado exitosamente su situación financiera, a través de la plataforma web de TGR y sus oficinas regionales.

 

Medidas de cobro e instrumentos de embargo

Si bien la prioridad del ente recaudador es promover el pago voluntario y ofrecer alternativas viables, TGR recordó que tiene el deber legal de recuperar estos recursos públicos adeudados. Por ello, se insta a los contribuyentes a acercarse a regularizar su deuda para prevenir y evitar el inicio o la continuidad de demandas ejecutivas y embargos de bienes.

 

En esta fase de la cobranza, la institución reiteró que el proceso contempla la búsqueda y cobro de activos financieros tradicionales, como cuentas corrientes y depósitos a plazo. Asimismo, se han incorporado recientemente las billeteras virtuales y otras plataformas de inversión, como Fintual, SoyFocus y Tenpo Inversiones, entre otras.

 

A estas acciones se suma la implementación de la retención de remuneraciones, un mecanismo reciente y muy efectivo entregado por la ley para perseguir la recuperación de deudas tributarias o fiscales pendientes.

 

¿Cómo acceder a un convenio?

Para conocer las condiciones del proceso, TGR invita a la ciudadanía a informarse de manera oportuna para evitar los tiempos y costos asociados de las acciones judiciales, vinculadas al proceso de cobro ejecutivo del CAE.

 

Para revisar la situación particular de cada contribuyente, realizar simulaciones de convenios y suscribir facilidades de pago, las personas pueden ingresar al sitio tgr.gob.cl/cae o acudir a cualquiera de las oficinas de TGR a lo largo del país.

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