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7 de junio de 2026

DEDECON CONVOCA PROCESO PARTICIPATIVO PARA CONOCER LA EXPERIENCIA DEL CONTRIBUYENTE EN LAS NOTIFICACIONES DE COBRO DE IMPUESTOS DE SII Y TGR

​La iniciativa busca recopilar experiencias de contribuyentes para evaluar la claridad y comprensión de las comunicaciones emitidas por ambos organismos fiscales.

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La Defensoría del Contribuyente (DEDECON) inició un proceso participativo a nivel nacional para conocer la experiencia de las personas respecto de las notificaciones de cobro de impuestos emitidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR). La información recopilada permitirá elaborar un Informe Técnico orientado a evaluar la claridad, comprensión y efectividad de estos mensajes.

La convocatoria está dirigida a contribuyentes que hayan recibido comunicaciones relacionadas con cobros de impuestos y que deseen compartir su experiencia. Según explicó el organismo, el objetivo es identificar posibles dificultades en la comprensión de las notificaciones y analizar si contienen información suficiente para que las personas puedan ejercer adecuadamente sus derechos y cumplir sus obligaciones tributarias.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, señaló que este proceso busca incorporar la visión de quienes reciben directamente las notificaciones, permitiendo detectar oportunidades de mejora en la forma en que se comunican estas materias. Agregó que los resultados servirán de base para eventuales recomendaciones destinadas a fortalecer la comunicación tributaria y avanzar hacia mensajes más claros y comprensibles.

Desde la institución destacaron que los Informes Técnicos constituyen una de las principales herramientas de trabajo de la Defensoría, ya que permiten identificar problemáticas estructurales del sistema tributario y formular propuestas dirigidas al SII, la TGR o el Servicio Nacional de Aduanas. Estos procesos consideran análisis especializados y trabajo conjunto con equipos técnicos de los organismos involucrados.

Para participar, DEDECON habilitó un formulario disponible en su sitio web y redes sociales, el cual permanecerá abierto entre el 1 y el 19 de junio. El estudio analizará aspectos como la comprensión de las notificaciones, la claridad de la información sobre los impuestos cobrados y la precisión de las instrucciones entregadas a los contribuyentes para regularizar su situación tributaria.


CLAVE TRIBUTARIA

DEDECON LLAMA A PROTEGER LA CLAVE TRIBUTARIA Y UTILIZAR MECANISMOS SEGUROS DE REPRESENTACIÓN DIGITAL

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