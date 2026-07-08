LA DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE FORTALECE SU PRESENCIA E IMPACTO EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO

Un importante aumento de las atenciones tributarias ha experimentado la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) en el último tiempo, institución que desarrolla un trabajo trascendental en la protección de los derechos de las y los contribuyentes del país.

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Así lo señaló el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, al realizar un balance en el marco de la Cuenta Pública Participativa 2026, que detalla la gestión del año 2025 y desglosa logros, avances y desafíos futuros.





"Logramos consolidar a la Defensoría del Contribuyente como un actor relevante dentro del sistema tributario chileno. El 2025 adquirimos nuevas atribuciones como los servicios de defensa judicial y acompañamiento tributario. Hoy ya no somos solo una innovación institucional, somos una entidad que genera un impacto concreto en la vida de miles de contribuyentes, entregando orientación, acompañamiento y defensa para que puedan ejercer sus derechos con mayor confianza", agregó Ricardo Pizarro.

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Durante el 2025 la Defensoría recibió 2.501 solicitudes de atención y entregó 1.409 servicios especializados, consolidando la Orientación Tributaria como la prestación más solicitada por las personas. Hasta el 31 de diciembre 2025, se prestaron 4.052 servicios, mostrando un crecimiento sostenido a lo largo de cuatro años de funcionamiento. Al revisar el comportamiento desde la puesta en marcha de los servicios, los datos muestran un crecimiento de un 86% entre el 2023 y el 2025.

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El crecimiento de la Defensoría del Contribuyente también se refleja a nivel regional. Entre 2023 y 2025, ocho regiones del país registraron incrementos superiores al 100% en la prestación de servicios, destacando Tarapacá (225%), Magallanes y de la Antártica Chilena (214%), Valparaíso (209%) y La Araucanía (187%). Estas cifras evidencian un mayor conocimiento de la institución por parte de la ciudadanía y una creciente demanda por los servicios de orientación, educación y defensa de los derechos de los contribuyentes.

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"La institución ha logrado crecer y fortalecerse en todas sus áreas, reforzando su trabajo en todo el territorio nacional, con atenciones digitales y presenciales que han permitido ayudar a muchos contribuyentes. Estamos realizando un trabajo muy importante en la defensa de los derechos de los contribuyentes, y también en llevar educación y acompañamiento tributario a diferentes ciudades del país", especificó Ricardo Pizarro.

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En este sentido, durante el 2025 la institución desplegó una intensa agenda de educación tributaria en todo el país, realizando 386 actividades que reunieron a 13.587 participantes, fortaleciendo así el conocimiento sobre derechos y deberes tributarios mediante un lenguaje claro y cercano. En poco más de cuatro años se ha capacitado a más de 33 mil personas.

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Además, durante el 2025 se implementó el Programa de Acompañamiento Tributario "Emprendo Contigo", destinado a personas que inician actividades económicas, emprendedores y comerciantes de ferias libres, con el propósito de prevenir errores, facilitar el cumplimiento tributario y entregar herramientas desde el comienzo de su actividad económica.

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En otro ámbito importante, el 2025 la institución también impulsó seis informes sistémicos que permitieron acordar mejoras con la administración tributaria en materias como Operación Renta, devoluciones de impuestos, procedimientos de revisión administrativa, documentos tributarios electrónicos, avalúos fiscales y rectificación de declaraciones. Estas acciones buscaron corregir problemas estructurales detectados por los propios contribuyentes, promoviendo un sistema tributario más transparente, eficiente y respetuoso de los derechos ciudadanos.

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Casos que cambian vidas





Más allá de las cifras, existen una serie de casos de éxitos donde la Defensoría ha logrado representar y/o defender a contribuyentes que tenían errores en el cobro de impuestos y tenían millonarios cobros por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), liquidaciones que la Defensoría logró regularizar y, en algunos casos, dejar en cero.

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Uno de los casos más emblemáticos corresponde al de un contribuyente de Punta Arenas que tenía una deuda superior a $150 millones producto de errores detectados en una liquidación tributaria. Tras la intervención técnica de la Defensoría, el SII acogió los argumentos presentados, validó la rectificación correspondiente y dejó sin efecto la totalidad de la deuda.

"Durante muchos años existió una importante brecha en el acceso a la defensa especializada en materia tributaria. Hoy esa realidad comienza a cambiar. Nuestro desafío es que ningún contribuyente deje de ejercer sus derechos por falta de recursos o por la complejidad del sistema tributario, para ello vamos a seguir consolidando la institución, fortaleciendo su trabajo, promoviendo iniciativas tecnológicas y de innovación, para transformar a la DEDECON en un referente a nivel nacional e internacional en materia de defensa de los derechos de los contribuyentes", señaló el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro.

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