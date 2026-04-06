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6 de abril de 2026

ESTUDIANTES DE SANTO TOMÁS INICIAN APOYO A LA COMUNIDAD EN OPERACIÓN RENTA 2026 JUNTO AL SII

​Por tercer año consecutivo, alumnos de la carrera de Contador Auditor asistirán de forma gratuita a los contribuyentes de Punta Arenas, aplicando sus conocimientos técnicos en un convenio de colaboración nacional.

INICIO OPERACIÓN RENTA
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario y fortalecer la vinculación con el medio, los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de la carrera de Contador Auditor de Santo Tomás Punta Arenas iniciaron su participación en la Operación Renta 2026.

Este apoyo, que se extenderá durante todo el mes de abril y la primera semana de mayo, es fruto de un convenio estratégico con el Servicio de Impuestos Internos (SII). Para garantizar una atención de calidad, los alumnos participaron en intensas jornadas de capacitación lideradas por Daniela Prieto Jara, jefa del Departamento de Asistencia al Contribuyente del SII, enfocadas en la actualización de normativas y el uso de la plataforma digital.

Al respecto, la jefa de carrera de Contador Auditor, Valeria Antiman, destacó el valor de esta instancia para la formación de los futuros profesionales: "Es una actividad fundamental porque permite a los estudiantes aplicar lo aprendido en aula en un escenario real. No solo desarrollan competencias técnicas, sino también habilidades de atención y orientación al público, acercándose a la realidad de su profesión".

Asimismo, Antiman subrayó el compromiso de los jóvenes, considerando que la mayoría estudia en régimen vespertino: "Muchos de ellos trabajan y han solicitado permisos o vacaciones para poder estar aquí. Es un esfuerzo admirable que demuestra su vocación de servicio".

Por su parte, Paz Arenas García, estudiante de quinto semestre quien participa por segundo año, comentó: "Mi motivación es el compromiso con la comunidad y la posibilidad de apoyar en la correcta realización de la declaración, además de seguir fortaleciendo mis conocimientos técnicos".

La atención de los estudiantes se realizará en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, en el segundo piso, donde trabajarán bajo el acompañamiento permanente de fiscalizadores de la institución, brindando seguridad y orientación a cada vecino que lo requiera.
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