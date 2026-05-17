LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO 2026 COMENZÓ CON AMPLIA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES

Con una alta convocatoria se dio inicio este sábado 16 de mayo a la tercera versión de la Liga Escolar de Atletismo 2026, competencia que reúne a estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la región y que contempla cuatro fechas entre mayo y noviembre.

La jornada inaugural se desarrolló en la pista atlética y la zona de lanzamientos del Estadio Fiscal de Punta Arenas, contando con más de 200 estudiantes inscritos y delegaciones provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales y Río Gallegos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la consolidación de esta iniciativa deportiva escolar y el trabajo conjunto con la Asociación Atlética de Magallanes. “Hay que practicar más deporte. Este es un muy buen espacio y ha tenido gran éxito”, señaló la autoridad comunal.

La competencia considera la participación de niños, niñas y jóvenes entre los 7 y 18 años, desde 1° básico hasta 4° medio, quienes compiten en disciplinas como salto largo, salto alto, salto triple, carreras de velocidad, triatlón y lanzamiento de la bala, entre otras pruebas atléticas.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Atlética de Magallanes, Javier Bizkupovic, valoró el interés generado por la liga y destacó que este tipo de instancias permite acercar nuevos talentos al atletismo regional.

Entre los participantes estuvo Rubén Alarcón, quien compitió en salto triple y 100 metros planos. El estudiante valoró la iniciativa señalando que “incentiva bastante a hacer deporte y a mejorar tanto en lo competitivo como en lo personal”.

El calendario de la Liga Escolar de Atletismo continuará con nuevas fechas el 30 de mayo, 10 de octubre y 7 de noviembre, consolidándose como uno de los principales espacios deportivos escolares de la región.





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