17 de mayo de 2026
LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO 2026 COMENZÓ CON AMPLIA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
Más de 200 escolares participaron en la primera fecha de la competencia organizada por la Fundación Municipal de Deportes y la Asociación Atlética de Magallanes.
Con una alta convocatoria se dio inicio este sábado 16 de mayo a la tercera versión de la Liga Escolar de Atletismo 2026, competencia que reúne a estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la región y que contempla cuatro fechas entre mayo y noviembre.
La jornada inaugural se desarrolló en la pista atlética y la zona de lanzamientos del Estadio Fiscal de Punta Arenas, contando con más de 200 estudiantes inscritos y delegaciones provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales y Río Gallegos.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la consolidación de esta iniciativa deportiva escolar y el trabajo conjunto con la Asociación Atlética de Magallanes. “Hay que practicar más deporte. Este es un muy buen espacio y ha tenido gran éxito”, señaló la autoridad comunal.
La competencia considera la participación de niños, niñas y jóvenes entre los 7 y 18 años, desde 1° básico hasta 4° medio, quienes compiten en disciplinas como salto largo, salto alto, salto triple, carreras de velocidad, triatlón y lanzamiento de la bala, entre otras pruebas atléticas.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Atlética de Magallanes, Javier Bizkupovic, valoró el interés generado por la liga y destacó que este tipo de instancias permite acercar nuevos talentos al atletismo regional.
Entre los participantes estuvo Rubén Alarcón, quien compitió en salto triple y 100 metros planos. El estudiante valoró la iniciativa señalando que “incentiva bastante a hacer deporte y a mejorar tanto en lo competitivo como en lo personal”.
El calendario de la Liga Escolar de Atletismo continuará con nuevas fechas el 30 de mayo, 10 de octubre y 7 de noviembre, consolidándose como uno de los principales espacios deportivos escolares de la región.
SUBSECRETARIO DE SUBDERE SE REÚNE CON CONTRALORÍA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
La reunión abordó medidas de apoyo técnico, capacitación y coordinación para reforzar la probidad y la correcta utilización de recursos fiscales, especialmente en el ámbito municipal.
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