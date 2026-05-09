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9 de mayo de 2026

PROGRAMA ETAPE INICIA NUEVA GENERACIÓN CON RÉCORD DE ESTUDIANTES INTERESADOS EN LA PEDAGOGÍA

​La Universidad de Magallanes comenzó una nueva versión de la Escuela de Talentos Pedagógicos (ETAPE), iniciativa que superó las expectativas de convocatoria en Punta Arenas.

ETAPE

Con una convocatoria histórica y la participación de decenas de jóvenes, comenzó una nueva generación del programa Escuela de Talentos Pedagógicos (ETAPE), iniciativa orientada a detectar, acompañar y fortalecer vocaciones docentes en estudiantes de enseñanza media de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El programa, impulsado por el Departamento de Educación y Humanidades de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes, alcanzó este año 153 estudiantes inscritos solo en Punta Arenas, superando ampliamente las proyecciones iniciales. La coordinadora del programa, Paulina Aliaga, valoró el crecimiento sostenido de la iniciativa y adelantó que durante el segundo semestre se proyecta extender el trabajo a Puerto Natales.

ETAPE contempla una formación de 25 semanas, organizada en módulos de expresión y sentido, pensamiento lógico y vocación pedagógica e identidad regional. A través de clases semanales y metodologías colaborativas, los estudiantes desarrollan herramientas académicas y personales que les permiten acercarse al ejercicio docente y proyectar su ingreso a carreras de pedagogía.

Entre los participantes, Felipe Díaz, estudiante del Liceo Experimental, comentó que decidió integrarse al programa debido a su interés por estudiar pedagogía en matemáticas. Por su parte, Florencia Lillo destacó su motivación por enseñar a niños pequeños y las expectativas que le genera su experiencia formativa en el programa.

La experiencia de ex participantes también refleja el impacto de ETAPE en las decisiones vocacionales. Catalina Tarumán, actual estudiante de Pedagogía en Historia de la Universidad de Magallanes, señaló que el programa fortaleció su interés por la docencia y destacó el ambiente formativo y de convivencia que se genera entre quienes participan.


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