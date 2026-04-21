GORE Y CORFO IMPULSAN TALENTO LOCAL CON FORMACIÓN DE ALTO NIVEL EN SOLDADURA INDUSTRIAL

Con entusiasmo y altas expectativas de aprendizaje, 28 alumnos comenzaron la etapa práctica del Programa de Formación Especializada en Soldadura con Aplicación de Normativa ASME, iniciativa impulsada por Corfo, a través del Comité de Desarrollo Productivo Regional, con financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena mediante recursos FNDR, y ejecutada por la Universidad de Magallanes.

Desde la primera jornada práctica, realizada en el Taller de Soldadura del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, los participantes valoraron la oportunidad de acceder a una capacitación de alto nivel, orientada a mejorar sus competencias y abrir nuevas posibilidades laborales.

“Esta capacitación representa una gran oportunidad para seguir creciendo en el área de la soldadura y especializarse en procesos de alto nivel, como los estándares ASME, que hoy son muy valorados por la industria. Para quienes ya estamos insertos en el mundo laboral, este curso abre nuevas posibilidades de desarrollo, entrega herramientas técnicas avanzadas y permite optar a mejores empleos y proyecciones futuras”, señaló Juan Saavedra, mecánico y alumno del curso.

En tanto, Micaela Lentrizco Manqui, docente del área Técnico Profesional en Construcciones Metálicas del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, quien además participa como alumna del programa, destacó el impacto multiplicador de esta formación. “Esta capacitación tendrá un impacto muy significativo en nuestros estudiantes, porque nos permitirá actualizar técnicas, perfeccionar procesos y entregar una formación mucho más pertinente a las necesidades actuales de la industria. De esta manera, generamos capacidades instaladas en el Liceo Industrial y entregamos a nuestros alumnos mejores herramientas, mayor especialización y más oportunidades para su futuro laboral”.

Trabajo conjunto para el desarrollo regional

El programa surge a partir de brechas detectadas en el Programa Transforma Regional H2V Magallanes, instancia público-privada que identificó la necesidad de contar con capital humano especializado para responder a los desafíos productivos vinculados al hidrógeno verde y otras industrias estratégicas.

“Estamos muy contentos de visitar este curso que hemos impulsado junto a Corfo, porque responde a una necesidad estratégica que fue identificada en la mesa de trabajo vinculada al hidrógeno verde: contar con mano de obra especializada y certificada para los desafíos productivos que vienen para Magallanes. Desde el Gobierno Regional decidimos ser parte de este proyecto porque creemos que invertir en capacitación es invertir en oportunidades reales para nuestra gente y en el desarrollo sostenible del territorio”, destacó el Gobernador Regional, Jorge Flies A.

La autoridad regional agregó que esta alianza con la Universidad de Magallanes y el Liceo Industrial permite dejar capacidades instaladas en la región y seguir formando talento local en el tiempo.

Por su parte, el director regional (s) Oscar Strauch señaló que “en Corfo estamos muy contentos de impulsar la formación de 28 soldadores en la Región de Magallanes, con un alto estándar técnico y de conocimientos, porque fortalecer el capital humano es uno de los ejes estratégicos de nuestro trabajo en el territorio”. Añadió que esta iniciativa busca responder a las necesidades actuales y futuras de la industria regional, aportando talento especializado para sectores como el petroquímico, industrial, construcción, energía y servicios productivos.

La entidad capacitadora del programa está a cargo de la Universidad de Magallanes, institución que aporta infraestructura técnica y experiencia formativa para el desarrollo de esta capacitación.

“Como Universidad de Magallanes, nuestro rol es articular capacidades entre la academia y la industria, contribuyendo a que más personas accedan a empleos de mayor calificación en sectores estratégicos para la región. Este curso de soldadura industrial, que en su primera edición beneficia a 28 participantes, es un ejemplo concreto de cómo aportamos al desarrollo de capital humano especializado y al fortalecimiento de la cadena de valor asociada al hidrógeno verde”, señaló Yasna Segura Sierpe, directora de innovación de la Universidad de Magallanes.

Formación con estándar internacional

El programa contempla 200 horas cronológicas en modalidad 100% presencial, con un enfoque eminentemente práctico. Incluye formación avanzada en soldadura TIG (GTAW) y Arco Manual (MMAW), junto con la aplicación del Código ASME Sección IX, normativa utilizada internacionalmente para la calificación de soldadores y procedimientos.

Las actividades prácticas se desarrollan en el Taller de Soldadura del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, mientras que los contenidos normativos, ensayos y procesos de calificación se realizan en laboratorios especializados de la Universidad de Magallanes.

Al finalizar, los participantes recibirán una credencial digital verificable emitida por la Universidad de Magallanes, facilitando su validación ante empresas y contratistas a nivel regional y nacional.

Con esta iniciativa, el Gobierno Regional, Corfo y la Universidad de Magallanes reafirman su compromiso con el fortalecimiento del capital humano, la empleabilidad local y el desarrollo sostenible de Magallanes.